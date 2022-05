Paloma Cuevas recibe noticias de la herencia de sus hijas y se preocupa

Paloma Cuevas es uno de los rostros más poderosos de la crónica social porque cuenta con el apoyo de gran parte de los periodistas. Pertenece a una familia importante, es heredera de un gran imperio y no necesita hablar mal de nadie para engordar sus cuentas bancarias. Pero tampoco quiere que sus hijas pierdan ni una mínima parte del patrimonio que les corresponde, por eso ha luchado tanto.

Paloma Cuevas se ha enfrentado a su exmarido Enrique Ponce porque no toleraba salir perjudicada del proceso de divorcio. Según ha salido publicado, tardaron tanto tiempo en formalizar la separación porque no llegaban a un acuerdo económico. El torero logró ponerse de acuerdo con los abogados de la empresaria porque tenía mucho interés en disfrutar de su nueva relación amorosa.

| GTRES

Paloma ha confirmado, gracias a una entrevista que Ana Soria ha concedido en el programa Viva la Vida, que su exmarido está mejor que nunca. Su noviazgo atraviesa por un momento especial, de hecho la revista Semana asegura que han formalizado el romance. Lo han hecho comprando una mansión en Almería, inmueble que en un futuro heredarán las hijas de Cuevas.

Paloma ha empezado a preocuparse porque conoce mejor que nadie el mundo del corazón y sabe que el movimiento de Enrique dará de qué hablar. El torero quiere retirarse de la vida pública de forma temporal, pero es inevitable que los paparazzis sigan sus pasos. La puerta de la especulación está abierta y su familia está sufriendo las consecuencias.

Cuevas ha luchado mucho por el bienestar de sus hijas, quienes han crecido rodeadas de amor, comprensión y respeto. El matrimonio entre la diseñadora y Enrique fue idílico hasta los últimos meses, cuando el torero perdió el interés. Enseguida apareció Ana Soria en escena y la formalidad desapareció para dar paso a una guerra que todavía no se ha resuelto.

Paloma Cuevas descubre el millón de euros que lo cambia todo

Paloma, gracias a la información publicada en Semana, ha descubierto que la vivienda que se ha comprado Enrique Ponce cuesta un millón de euros. Se desconoce si Ana también ha aportado alguna cantidad, pero sus padres disfrutan de una situación acomodada y podrían haber ayudado. Por el momento solo sabemos que el patrimonio que en un futuro heredarán las hijas de Ponce cuenta con un nuevo activo.

| España Diario

Cuevas ha optado por retirarse a un segundo plano, está triunfando en el mundo del diseño y prefiere no pronunciarse al respecto. Su exmarido ha hablado en Viva la Vida después de más de un año en silencio para confirmar que está completamente enamorado de Ana Soria. Le ha dedicado unas palabras muy emotivas que quizá hayan removido muchos sentimientos.

La diseñadora ha recibido muchas ofertas para aclarar la situación, pero prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. Está centrada en una serie de proyectos profesionales que le roban mucho tiempo y no quiere perder energías en asuntos que están cerrados. Ha logrado mantener una relación cordial con el diestro después de meses de discusiones y eso es lo único que le importa.

Paloma Cuevas ha llegado a un acuerdo

Paloma, según ha salido publicado, llegó a un pacto de no agresión con Enrique Ponce y lo hizo por el bien de la familia que tienen en común. Pero impuso una línea roja: no quería saber nada de Ana Soria, la joven que le ha robado el corazón al torero. La empresaria no ha podido hacer nada por evitar el romance, sabe que todavía quedan capítulos de la historia de amor, por eso está preocupada.

“Quiero a Enrique más que a mi vida y cualquiera que me conoce lo sabe, me veo con él para siempre”, ha explicado Ana. La estudiante ha sufrido mucho porque ha recibido críticas y acusaciones muy fuertes que no se corresponden con la realidad. Lo único que ha hecho ha sido enamorarse de una persona conocida, no es responsable de nada.