Asraf Beno esconde a José, el hombre que insinúa haber sido más que su amigo

Asraf Beno empezó su trayectoria mediática gracias a su profesionalidad encima de las pasarelas, aunque hace tiempo que no ejerce de modelo. Mantiene una relación sentimental con Isa Pantoja y los periodistas ya no tienen interés en ver cómo desfila. Su vida privada es mucho más interesante, sobre todo desde que ha aparecido en escena el diseñador José Perea.

Asraf Beno esconde su amistad con José porque está decepcionado con él, pues va insinuando cosas que no se corresponden con la realidad.

El artista presume de haber sido íntimo amigo del marroquí y supuestamente fuera de cámaras ha hecho más comentarios de la cuenta. Beno está muy dolido y ha amenazado con llevar este asunto a los tribunales si es necesario.

| GTRES

Asraf coincidió con su antiguo amigo en el plató de Sálvame y simuló no conocerle, algo que al artista no le sentó bien. El yerno de Isabel Pantoja explicó por qué no quería tener contacto con José para que el público entendiera lo que estaba pasando.

“Me he enterado por ahí de que va contando algunas cosas que no me gustan o que no tienen nada que ver con la realidad”.

Asraf Beno ha regresado al centro de la polémica porque el artista se ha sometido a la máquina de la verdad de Sábado Deluxe. Los responsables del programa le han preguntado si ha coqueteado con un exmodelo que actualmente mantiene relación con una famosa. Él ha dicho que no, pero el polideluxe ha demostrado que mentía, así que la polémica está encima de la mesa.

Beno ha vivido momentos mediáticos complicados y no es la primera vez que le acusan de tener relaciones con hombres. Siempre lo ha negado y lo cierto es que no hay ninguna prueba que demuestre su presunto secreto, pero los rumores van en aumento.

En Telecinco no se habla abiertamente del tema, pero se dan pistas para que el público haga sus propias conclusiones.

Asraf Beno tiembla: “Un montón de mensajes”

Asraf Beno cometió un error cuando se encontró con Jose Perea en el plató de Sálvame: dijo que no le conocía de nada. El joven se sintió molesto con este desprecio y se dirigió a Kiko Hernández para mostrarle un material muy delicado. “Me ha enseñado un montón de mensajes”, explicó el polémico colaborador visiblemente sorprendido.

| Instagram

Asraf Beno sabe que su antiguo amigo podría demostrar que tenían una relación muy cercana, pues en el pasado pasaban mucho tiempo juntos. Pero es completamente mentira que hayan tenido algo más, por eso esconde el vínculo y reniega de él. Esta actitud ha desatado una gran polémica porque José está dispuesto a demostrar que nunca ha mentido.

El novio de Isa Pantoja le ha advertido a Perea de las consecuencias: si sigue por el mismo camino acabará delante de un juez. “Espero que no vuelvas a decir nada de mí ni insinuar nada, me han llegado muchos mensajes y muchas cosas”. Detrás de esta actitud desafiante hay un cierto miedo porque el modelo no se siente cómodo en estas situaciones.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Asraf Beno asume lo que sucederá tras la relación

Asraf Beno tiene una buena maestra: Isa le ha enseñado todo lo necesario para desenvolverse bien en el mundo del corazón. Sabe que no puede confiar en nadie, por eso ha asumido que después de su amistad con José Perea surgirán muchos rumores. Hay quien piensa que han sido más que amigos, eso es lo que insinúa el artista, pero no hay ninguna prueba fiable.

Beno es consciente de que José participará en programas de Telecinco porque los responsables de Sálvame se han dado cuenta de que tiene talento.

El joven sabe entretener a la audiencia y guarda secretos de muchos famosos porque ha diseñado para rostros conocidos. Por ejemplo, sabe que Terelu Campos tiene mucho carácter y que no confiaba en sus creaciones.