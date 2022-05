Kiko Rivera rompe la relación e intenta que sus hijos no noten el cambio

Kiko Rivera ya ha asumido que la relación con su madre Isabel Pantoja está herida de muerte y ha roto los últimos lazos que le unían a ella. No quiere seguir sufriendo, prefiere centrarse en su familia y en disfrutar de los proyectos profesionales que tiene pendientes. Ha recibido un mensaje de la cantante, pero no ha contestado porque sabe que la decisión ya está tomada.

Kiko Rivera, según el programa Viva la Vida, ha intentado que Isabel siga manteniendo contacto con sus nietos, pero no lo ha conseguido.

La viuda de Paquirri está completamente aislada en su finca Cantora y no quiere recibir a nadie, ni siquiera a los pequeños de la familia. El DJ está dolido y ha confesado que sus niños “ya no preguntan por su abuela”, aunque él no puede hacer más.

| Telecinco

Kiko Rivera ha intentado que sus hijos no noten el cambio y que sigan vinculados a Isabel, pero sus esfuerzos han caído en saco roto.

La tonadillera está muy dolida, al menos eso es lo que refleja el comportamiento que ha tenido en el concierto que ha dado en Chile. La revista Semana asegura que ha enviado un mensaje a su familia porque tiene la necesidad de expresar su estado de ánimo.

Kiko sabe, gracias a las declaraciones de su hermana Isa, que la dueña de Cantora está atravesando una depresión. Por ese motivo está atento a sus movimientos, aunque prefiere mantener las distancias y no reaccionar ante lo que está sucediendo. Pantoja ha cantado un tema en Chile que le trae muchos recuerdos y ha aprovechado para dedicarles unas palabras a los suyos.

“Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve”. Estas declaraciones tienen una importancia especial porque la sevillana no tiene contacto con el marido de Irene Rosales.

Kiko Rivera ha llegado a un acuerdo con su mujer

Kiko Rivera, siguiendo la información del periodista Luis Rollán, habló con Irene Rosales para llegar a un acuerdo. El matrimonio pensó que Isabel no podía perder la relación con sus nietas Carlota y Ana, por eso intentaron que pasasen tiempo juntas. Las hermanas de Irene les iban a llevar a Cantora, pero la cantante se negó porque no se sentía preparada.

| GTRES

Rivera está desesperado, ya no sabe qué hacer para recuperar a su madre y todo hace pensar que la relación se ha roto por completo. Él mismo ha asumido que no hay solución posible, por eso no ha reaccionado a las palabras que ha recibido desde Chile. La última vez que Isabel actuó en España ya estaban enfadados, pero ahí sí que le mandó un mensaje a través de sus redes.

El hijo de Paquirri ha tocado fondo, se ha puesto en manos de profesionales y le han recomendado que se aleje de Isabel Pantoja. Según ha contado, su psicóloga le ha explicado que lo mejor que puede hacer es alejarse de su familia porque está sufriendo demasiado. Por suerte cuenta con el apoyo de Irene, la madre de sus hijas, y cuenta con ella para todo.

Kiko Rivera descubre la cruda realidad

Kiko Rivera ha ganado mucho dinero hablando mal de Isabel Pantoja, incluso ha puesto en duda su capacidad artística. Pero después de lo que ha ocurrido en América no podrá seguir manteniendo los mismos argumentos: la cantante ha triunfado. Su peluquero le ha dedicado unas palabras: “Nuevo éxito a tu lado, Isabel eres única y nunca me cansaré de decírtelo”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Rivera se ha dado cuenta de que su madre tiene más apoyo del que parece, así que no debe preocuparse después de la ruptura. Está bien acompañada, a pesar de que muchos insinúen que su contacto con Agustín Pantoja no le beneficia. Este último ejerce de representante y hace lo imposible para que la artista esté cómoda en sus conciertos.