Pablo Urdangarin, pillado comiéndose a besos con una joven: hay fotos

Pablo Urdangarin se ha convertido en protagonista del fin de semana gracias a Socialité, el programa que presenta Nuria Marín en Telecinco. “Lo sentimos mucho, hemos partido muchos corazones, pero podría tener nueva novia”, anuncia la periodista. La exclusiva dará mucho de qué hablar porque en esta ocasión nadie la podrá negar: hay vídeos y fotos.

Pablo Urdangarin siempre ha sido muy discreto, su intención es pasar inadvertido y no llamar la atención de la prensa. En su momento decidió seguir los pasos de su padre en el mundo del deporte y actualmente es un gran jugador de balonmano. No quiere que nada ni nadie entorpezca su carrera deportiva, por eso no protagoniza escándalos en la crónica social.

| Archivo

Pablo tiene una actitud muy diferente a la de su primo Froilán: es muy educado con los periodistas y no esconde ningún secreto. Lo que sí es cierto es que no se siente cómo hablando de su vida privada, por eso nadie sabe si tiene novia. De ahí que la noticia que ha dado Socialité sea tan importante, quizá estemos delante del acontecimiento del año.

El periodista Javi de Hoyos, subdirector del programa, ha recopilado todos los datos y los ha puesto encima de la mesa. “Este miércoles se ha dado el lote con una chica en Barcelona, las imágenes están en circulación para que algún medio las compre. El hecho de que le hayan pillado nos da que pensar, quizá quiera que le hayan pillado porque posiblemente tenga nueva novia”.

Pablo podría haber encontrado el amor, hay imágenes y este material está valorado en muchísimo dinero. Lo más probable es que lo compre la revista ¡Hola!, pues es un medio afín a la Casa Real y tiene medios económicos muy elevados. A todas las publicaciones les interesan las fotos, pero solamente puede haber un vencedor en esta batalla informativa.

Pablo Urdangarin ha enamorado a todos

Pablo siempre se ha mantenido al margen de todo, a pesar de que atiende educadamente a todos los periodistas que le preguntan. Ha ganado mucha popularidad desde que se separaron sus padres y nunca ha tenido una mala respuesta para nadie. “Son cosas que pasan”, dijo cuando los reporteros le pillaron justo después de confirmarse la ruptura matrimonial.

| Europa Press

Urdangarin supuestamente tenía una amiga especial en su escuela, pero el tiempo ha demostrado que la historia no era seria. Todo hace pensar que ahora sí ha apostado fuerte por la relación, a pesar de que todavía hay que ver las imágenes. Algunos medios piensan que se ha dejado fotografiar para acabar con los rumores y poder estar más tranquilo.

El joven jugador de balonmano ha enamorado a España con su temple y su llamativo físico. Nuria Marín cree que Socialité “ha roto el corazón” de muchos espectadores, pero “el periodismo es así”. Habrá que esperar una semana, hasta que salgan las nuevas revistas, para ver las esperadas imágenes, pero existir existen.

Pablo Urdangarin triunfa en Socialité

Pablo se ha convertido en la nueva estrella de Socialité, el programa ha descubierto la noticia y llegará hasta el final. Por eso se ha propuesto ver en qué se diferencia exactamente de Froilán. Quieren saber por qué el hijo de la infanta Elena no es tan querido por el público.

“Froilán se ha ido a Abu Dabi y nosotros hemos mandado a un reportero especial para que haga una investigación”, explica Javi de Hoyos. El subdirector ha envidado a Toni Genil a hacer un seguimiento. El artista no ha descubierto nada interesante, pero ha hecho un reportaje muy divertido.