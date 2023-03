Bibiana Fernández da un dato sorprendente sobre la detención de Asdrúbal

Bibiana Fernández siempre se ha caracterizado por su sinceridad y no quiere que ningún tema cambie su buena tendencia. Por eso ha hablado con la prensa en un tono pausado y ha desvelado lo que sabe sobre la detención de Asdrúbal. Asegura que todos los datos que ha reunido le han llegado por fuentes secundarias: todavía no ha hablado con su exmarido.

Bibiana Fernández ha contado algo realmente sorprendente: el entorno de Asdrúbal no se ha puesto en contacto con ella. Tiene buena relación con la familia de su ex, pero nadie le ha confirmado ni desmentido nada, así que la expectación es máxima. Según contaron en Fiesta, el modelo ha sido detenido después de haber cometido unos presuntos delitos de seguridad vial.

| Europa Press

Bibiana nunca se ha escondido, sabe que lo mejor es dar la cara y terminar con los rumores antes de que sea demasiado tarde. Ha dejado muy claro que lo único que le importa es que su exmarido esté bien, por eso próximamente hará una llamada. Quiere ponerse en contacto con el entorno para comprobar que todo está en orden y que la situación está aclarada.

“Cómo no me he enterado, él no me ha dicho nada ni me ha hablado nadie”, se ha justificado durante su última entrevista. Promete que está pendiente y preocupada, pero no puede hacer nada más porque parece que hay un gran secretismo. El asunto es cada vez más delicado y en Telecinco aseguran que Asdrúbal todavía no ha resuelto sus problemas legales.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Bibiana, mucho antes de todo esto, reconoció que legalmente seguía casada con el modelo porque no habían firmado el divorcio. Cuando se separaron tuvieron ciertas diferencias, pero después solucionaron la situación y ahora tienen un buen trato. Ninguno de los dos ha necesitado formalizar la ruptura, por eso continúan casados en términos legales.

Bibiana Fernández ha roto su silencio

Bibiana no quiere tener problemas con el entorno de su ex, a pesar de que ha desvelado un dato bastante sorprendente. Nadie le ha llamado para decirle cómo se encuentra el modelo, lo que confirma que hay un misterio demasiado extraño en el ambiente. La artista ha explicado el motivo por el que ella tampoco quiere hablar de este asunto tan espinoso.

“Asdrúbal tiene una familia, hay unas personas pequeñitas que ya no son tan pequeñitas. Aunque yo haya formado parte de su vida, me parece que por respeto a su familia no debo ser locutora. De esto no me había enterado, llamaré a ver qué pasa”, ha explicado la actriz.

Fernández tiene una relación fantástica con los medios, siempre que ve a un reportero responde amablemente a sus preguntas. Por ese motivo ha atendido a todos los que le han preguntado sobre este asunto, pero en un tono prudente. No quiere empeorar el proceso que está viviendo su ex y tampoco quiere alimentar rumores que no sean verídicos.

Bibiana Fernández ha dado una lección a todos

Bibiana ha demostrado una vez más que se puede ser cordial con la prensa sin desvelar ningún secreto. Ha dado unas declaraciones jugosas y en realidad no ha traicionado a nadie, simplemente ha sido sincera. La actriz no quiere ocupar un papel que piensa que no le corresponde.

“Está el hecho de que me parece que 20 años después no debo ser la portavoz, debe haber personas que estén más cerca de él”. Fernández está convencida de que ante o después la familia de su exmarido dará explicaciones y aclarará todos los rumores.