Fani Carbajo y Mario Casas, pillados: 'Socialité' destapa el gran secreto

Socialité ha dado una noticia que no ha dejado indiferente a nadie y que tiene como protagonista a un rostro muy particular. Estamos hablando de Fani Carbajo, la antigua participante de La isla de las Tentaciones que arrasó en Telecinco después del programa. Ha estado relacionada con muchos rostros conocidos, de hecho fue ella la primera en hablar de las infidelidades de Íñigo Onieva.

Fani Carbajo, según Socialité, mantiene una amistad bastante estrecha con Mario Casas, uno de los rostros más deseados del panorama nacional. Nadie sabía este vínculo, pero el programa de Nuria Marín ha destapado el secreto y ha puesto las cartas encima de la mesa. Se han puesto en contacto con la influencer y ella ha aclarado todos los rumores para que nadie especule sin fundamento.

Fani ha reconocido que conoce a Mario, de hecho las imágenes que ha publicado el programa de Telecinco son claras. Les han pillado, sin embargo, sostiene que entre ellos no hay nada más que una bonita amistad, en ningún momento han tenido nada más. Casas no se siente cómo con estos temas y no quiere saber nada de la prensa del corazón, por eso está tan incómodo.

Fani ha roto con Christofer Guzmán, el joven con el que participó en la primera edición de La isla de las Tentaciones. Ahora tiene un nuevo amor y no quiere que nada enturbie el noviazgo, por eso ha decidido hablar con el espacio de Nuria Marín. La influencer recuerda que está saliendo con Fran Benito, un mecánico anónimo que le ha robado el corazón.

Carbajo ha desmentido las insinuaciones que estaba haciendo Socialité y ha dejado muy claro que solo es amiga de Mario Casas. El actor no se ha pronunciado y posiblemente no lo haga nunca porque no quiere que nadie le relacione con estos asuntos. Considera que no le benefician, por eso mantiene las distancias con todos los reporteros que se acercan a él.

Fani Carbajo ha encontrado el amor

Fani tiene un canal en Mtmad, la plataforma digital de Mediaset, y utiliza este espacio para dar noticias importantes. Hace poco desveló que se había vuelto a enamorar, ha roto con Christofer y quiere empezar una nueva vida. “Se llama Fran, es mecánico y es mucho más joven que yo”, aclaró la estrella de La isla de las Tentaciones.

Carbajo ha sido bastante clara y ha desmentido su presunto vínculo especial con Mario Casas, a pesar de que sí ha reconocido cosas. Admite que se han visto en privado, pero asegura que había más amigos y que nunca se han molestado en esconder su amistad. De hecho hay imágenes en las redes sociales que demuestran que han compartido mesa y mantel.

La colaboradora de Telecinco está de plena actualidad porque hace poco desveló que Jacobo Ostos había agredido a Miguel Frigenti. Ahora se dedica a dar informaciones sobre otros famosos, así que necesita conservar su credibilidad. Ha contado la verdad y el público parece que ha confiado en su versión, al menos por el momento.

Fani Carbajo habla de Mario Casas

Fani ha desmentido el romance, pero Socialité asegura que ha dado a entender que no surgió porque ella no quiso. “Da a entender que fue ella la que no quiso y dice que fue él quien se acercó”, informa el reportero que ha descubierto todo.

“No hubo la posibilidad porque había mucha gente, aunque tampoco hubiera pasado nada porque Mario Casas no es de mi estilo. Le vi muy cortado para lo acostumbrada que me tiene por sus películas en el cine, pero conmigo fue amable. Yo no me quería acercar y fue él quien dio el primer paso y me dijo que me conocía de la isla”, explica Carbajo.