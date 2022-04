Pablo Motos confiesa problemas físicos incurables

Pablo Motos no esconde lo que ha sufrido en los últimos tiempos y este lunes en El Hormiguero lo ha vuelto a demostrar.

El caso es que, desde que comenzó la pandemia, el presentador valenciano no ha tenido demasiada suerte en temas de salud.

Aparte de haber tenido que dejar el programa al contagiarse dos veces de coronavirus, Pablo Motos padece otros problemas que no ha dudado en desvelar. Y es que Motos se sometió hace unos meses a una operación en el hombro. Poco después, este tuvo que pasar por quirófano para tratarse de un ojo por culpa de un orzuelo.

La razón por la que Pablo Motos lleva gafas

Tras superar sus entradas al quirófano y quedarse como "un pirata", según bromeaba hace tiempo en sus redes sociales, Motos ha vuelto a hablar de sus problemas físicos. En este caso, el comunicador de Requena se ha referido de sus percances con la visión a colación de la visita a su programa del popular actor argentino Ricardo Darín.

El intérprete sudamericano, que está de gira por España con su obra Escenas de la vida conyugal, se quedaba sorprendido al ver a Motos portando gafas.

Darín, ni corto ni perezoso, le cuestionó cuál era el motivo por el que se veía obligado a llevarlas. El comunicador de El Hormiguero desvelaba en directo que a finales de 2018 se había sometido a una operación de la vista.

El caso es que después de la misma le habían recomendado que no se quitara las gafas. Igual que apuntó poco después de la operación, Pablo Motos recordaba que "uno de los dos ojos no ha quedado como queremos", lamentaba.

Pablo Motos habla claro sobre las secuelas de su operación

Así las cosas, Pablo Motos explicaba al argentino que "me operaron regular de la vista y tuve que llevar las gafas. Ya luego se me arregló, pero me dijeron que no me las quitase".

Como anécdota, el valenciano comentó más tarde que "yo salgo a este programa y confieso que no veo bien con las gafas puestas. Sin gafas te veo un poquito mejor, pero me han dicho que no me las quite", aseveró haciendo caso a los consejos médicos.

Como el que no se consuela es porque no quiere, Motos confesó que las gafas le aportan "un toque intelectual". Así lo confirmó el actor argentino, asegurando que le "quedan muy bien", pero también quiso mandarle un consejo que acabó agobiando al de Requena.

"Lo único que te digo que si después de la operación te recomendaron no quitarte las gafas, ojo con las próximas operaciones porque no sabes lo que puede venir". La respuesta de Pablo Motos fue tajante: "Por favor, no me agobies", le espetó.

Famosos que han sufrido problemas visuales como Pablo Motos

Otros personajes famosos también han sufrido problemas de visión al igual que Pablo Motos. La actriz ucraniana Mila Kunis admitía que llegó a estar "ciega de un ojo durante muchos años y nadie lo sabía". Todo fue causado por una catarata por la que fue operada de forma exitosa.

Además, la tenista Venus Williams sufre el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que genera sequedad extrema en los ojos. Esta puede provocar dolor, visión borrosa e infecciones.

Por otro lado, la actriz inglesa Judi Dench sufre degeneración macular. Fue en 2012 cuando confesaba que padecía esta enfermedad. Un problema que puede derivar en ceguera total, por lo que no puede leer los guiones de los personajes que interpreta.

"Encuentras una forma de desenvolverte y superar las cosas que te resultan muy difíciles", afirmó en una entrevista con The Guardian. "He tenido que encontrar otra forma de aprender mis frases, que es hacer que grandes amigos míos me las repitan una y otra vez", decía la veterana actriz británica.