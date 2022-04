David Flores Carrasco, de piedra al ver a su madre hablar del embarazo

David Flores Carrasco sigue descubriendo secretos sobre su familia a pesar de que cada día salen decenas de noticias sobre ellos. No hay día en el que no aparezcan nuevas informaciones sobre su madre, Rocío Carrasco o su padre, Antonio David.

Si a lo que va pasando cada día en sus vidas, añadimos informaciones antiguas que vuelven a la actualidad o secretos que no se conocían, la perplejidad de David Flores Carrasco aumenta.

Hay también vídeos o informaciones del pasado que, a la luz de los últimos acontecimientos, cobran ahora otra dimensión.

Es el caso de unas declaraciones de Rocío Carrasco de hace unos años que ahora han vuelto a hacerse virales por las redes sociales.

El vídeo en el que Rocío Carrasco habla del embarazo

David Flores Carrasco ha podido ver un vídeo en el que aparece su madre hace bastantes años. Por el peinado y el aspecto, es de cuando estaba saliendo con Antonio David. Rocío era muy joven y hacía sus primeras apariciones en los programas del corazón.

Fue en el programa Tómbola de Canal 9 y allí se produjo una tensa entrevista a Rociíto. En un momento determinado de la emisión, Ximo Rovira le hace entrega a la entrevistada de un obsequio envuelto en un sobre.

Cuando Rocío Carrasco empieza a abrirlo, se oye entre el público: "Te gustan los preservativos", a lo que Ximo aclara "no lo son, no lo son".

| TikTok @dramasdetv

La cara de la hija de 'la más grande' es un auténtico poema, entre la ofensa y la incredulidad. Ella se lo aclara al espectador: "a mí no me gustan los preservativos, me gusta quedarme embarazada".

El espectador sigue: "¡a ti te gusta lo que cobras!" y ella responde que sí. Era la televisión de una época en la que la corrección política no era precisamente el plato del día

David Flores Carrasco descubre como era su madre de joven

El vídeo ha vuelto ahora a hacerse viral gracias a una cuenta de Tik Tok que recupera momentos 'gloriosos' de la televisión del corazón. En ella, se pueden ver también otros fragmento de este programa, en el que Rocío era entrevistada por Karmele Marchante, Ángel Antonio Herrera, Paloma Barrientos o Lydia Lozano.

Allí, una desenvuelta Rociíto se muestra orgullosa de haber vendido la exclusiva del embarazo de su hija Rocío. Herrera le espeta que ella ha trabajado más "por ser Rocío Carrasco que por ser modelo y de pronto se nos queda preñada y empieza a vender exclusivas".

Rociíto le replica "no pluralices. La siguiente vendrá cuando nazca el niño, no te voy a engañar"

| Instagram

Esta época es previa al infierno que posteriormente, según afirma la misma Rociíto, viviría junto a Antonio David.

Cuando la joven se independizó del hogar familiar y se trasladó a Argentona junto a su novio, la hija de Rocío Jurado hizo sus pinitos como modelo.

Las pocas pasarelas que la contrataron lo hicieron porque era hija de quien era. Luego, empezó a ver el potencial de contar su vida privada en los medios a cambio de suculentas cantidades en forma de exclusiva. Y durante unos años, se embolsó una millonada - de las antiguas pesetas - por contar su vida en las revistas.

Tras esta primera etapa y después del nacimiento de su hija Rocío, las cosas empezaron a torcerse en la pareja y el resto ya es historia.

No obstante, el vídeo en cuestión deja claro que Rociíto tenía muchas ganas de ser madre y que no ponía impedimentos para quedarse embarazada. Se casó con 18 años, tuvo a su primera hija con 19 y a David, su segundo retoño con 21.