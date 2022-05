Omar Sánchez revela la foto con su 'amiguita' que hace llorar a Anabel Pantoja

El tiempo pasa y Omar Sánchez parece que se está recuperando de la ruptura más dura a la que se ha tenido que enfrentar. Después de casarse con Anabel Pantoja, al surfista se le vino el mundo encima cuando la sobrina de Isabel Pantoja quiso cortar por lo sano. Ahora, ella está en Supervivientes, y él, haciéndose fotos con su ‘amiguita’.

¿Te haces una idea de quién se trata? No hay duda de que el canario está pasando página antes de lo que se imaginaba…

Una ruptura totalmente inesperada

Omar Sánchez y Anabel Pantoja llegaron al punto más álgido de la relación durante la cuarentena. La pandemia les obligó a permanecer durante más de tres meses encerrados en la casa que compartían en Canarias. Allí se dieron cuenta de que eran el uno para otro y, tan solo unos meses después, dieron un paso adelante y se casaron.

Sin embargo, la participación de ‘El Negro’ en Supervivientes durante más de tres meses, provocó en Anabel lo peor. Al llegar a España, la pareja se casó, pero la prima de Kiko Rivera lo hizo sin ganas. Esto hizo que la pareja tomara la decisión de separarse y, aunque en un principio el que peor lo estaba pasando era Omar, ahora las tornas han cambiado.

Omar revoluciona las redes con esta foto

Mientras Anabel se encuentra en Supervivientes haciendo el concurso de su vida, Omar Sánchez continúa en Canarias. Lo llamativo es que no lo está haciendo de manera silenciosa pues hace tan solo unas horas se ha convertido en la comidilla de todos.

Y todo por publicar una fotografía al lado de alguien que no le hará ninguna gracia a Anabel. El motivo no era otro que la inauguración de la tienda Maracallo en las Palmas de Gran Canaria. Una marca que creó con Anabel hace más de dos años.

La sorpresa del día llegó cuando a la fiesta de inauguración llegaron varios rostros conocidos entre los que se encontraba Alexia Rivas. La colaboradora de Viva la vida se dice que tuvo un affaire con Omar Sánchez cuando este lo dejó con Anabel. Ahora, parece que ambos se llevan mejor de lo que ellos mismos aseguraron hace unas semanas.

“Visitas que molan”, escribía Omar Sánchez en sus redes sociales junto a una foto con Alexia Rivas, Palito Dominguín y Marta.

Anabel llora por Omar Sánchez

Mientras el canario disfruta de las visitas, Anabel Pantoja sufre en la isla de Supervivientes. La andaluza está pasando mucha hambre, pero lo que más le preocupa es su situación con Omar.

La sobrina de Isabel Pantoja viajó a los Cayos Cochinos para olvidarse de su vida, pero lo único que hace es recordar a Omar.4

“Fuera tenía una vida perfecta y había conseguido lo mío. De repente a mí se me cruza el cable y me voy de mi casa. Ha sido todo muy fuerte, me he cargado lo más bonito que he hecho”, explicaba.

Anabel, arrepentida, dedicaba este mensaje a todos los telespectadores: “Me he equivocado. Cuando salga no sé qué me voy a encontrar al salir. Ha pasado tiempo y la gente se cansa”, concluía.

La situación está peor que nunca

Parece que estas plegarias no servirán de nada porque Omar Sánchez, según deslizan varios medios, está cansado. Al canario no le gustó nada el acercamiento que Anabel tuvo con Yulen Pereira las primeras semanas de concurso. Un motivo de peso que hará que Omar Sánchez, cuando Anabel regrese a España, no quiera tener una conversación con la que fue su mujer durante unos meses.