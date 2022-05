Anabel Pantoja deja a todos en shock tras hablar de Omar Sánchez: 'Me arrepiento'

Anabel Pantoja es una de las concursantes estrella de Supervivientes. La colaboradora de Sálvame se fue en un momento delicado de su vida a cumplir uno de sus sueños. Ahora, la sevillana ha abierto su corazón desvelando sus sentimientos por Omar Sánchez, con quién ha vivido una intensa historia de amor.

La última gala del reality show no fue la mejor para Anabel Pantoja. La tertuliana tuvo que separarse de Yulen tras redistribuir los robinsones en dos nuevos grupos. Y es que, la de Sevilla tiene una gran amistad con el deportista y echará de menos convivir las 24 horas con él.

Ha pasado un mes desde que la sobrina de Isabel Pantoja puso rumbo a Honduras para adentrarse en la aventura. Tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que le ha ocurrido los últimos meses en España. De este modo, Anabel Pantoja se ha roto en el momento de las nominaciones mientras hablaba con Jorge Javier Vázquez.

Durante los últimos días, Anabel Pantoja ha dado muchas vueltas a su relación con Omar Sánchez. Asimismo, la sobrinísima ha confesado a sus compañeros que no deseaba firmar los papeles del divorcio con ‘el negro’. Los recuerdos inundan la cabeza de la colaboradora y hace que piense en si tomó una buena decisión.

Estas declaraciones suscitaron una conversación entre Jorge Javier Vázquez y Anabel Pantoja. Y fue en ese momento cuando la andaluza abrió su corazón y desveló lo que de verdad sentía. “Estoy con el corazón entre Sevilla y Canarias todo el día”, ha expresado entre lágrimas.

Durante este mes desconectada del exterior, Anabel Pantoja ha llegado a la conclusión de que no tomó una buena decisión. “De repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa… Ha sido todo muy fuerte”, expresaba la tertuliana. Además, su confesión llegaba poco después: “Lo más bonito que he hecho me lo he cargado, me he equivocado”.

Anabel Pantoja aclara sus sentimientos por Omar Sánchez

Aprovechando la ocasión, el presentador del programa le ha hecho una pregunta directa a Anabel Pantoja. “¿Volverías con Omar?”, soltaba Vázquez esperando la respuesta de la concursante. La de Sevilla no tardaba en responder: “Ahora no puedo responder eso así, tengo que volver allí”.

Anabel Pantoja ha confesado que se acuerda mucho de ‘el negro’. “No sé dónde está, con quién está… Si le veis decirle que yo estoy bien”, comentaba la amiga íntima de Belén Esteban. Asimismo, la tertuliana ha querido ahondar en cómo se encuentra allí y cuando partió desde España.

“Tenía la vida muy desordenada, por no decirte que estaba sola”, relataba Anabel Pantoja mientras no podía dejar de llorar. En Honduras se ha dado cuenta muchas cosas: “Aquí te das cuenta de lo que yo tenía, la vida ha salido así”.

Y aunque le desconcierte el futuro, no se quiere agobiar. “Que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparada”, decía una emocionada Anabel Pantoja. Y estos son sus planes al regresar: “Ver a mi padre, a mi madre y encontrar un hogar".

Como nunca antes, Anabel Pantoja confesó si hizo bien en romper su matrimonio. “Hay días que me arrepiento, sobre todo de haberle hecho daño”, confesaba la joven. Además, ha querido desearlo lo mejor: “Espero que esté bien y esté feliz”.

Por su parte, Omar Sánchez apoya a la que fuera su exmujer en esta aventura tan extrema. ¿Resolverán sus diferencias y retomarán su relación tras Supervivientes?