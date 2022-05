Lydia Lozano se va llorando y su marido Charly acepta que hay un problema

Lydia Lozano ha vivido un momento tenso durante la última entrevista que ha realizado en Sábado Deluxe, programa donde colabora los fines de semana. Se ha sentado con la cantante María del Monte y han reflexionado sobre un tema bastante delicado: la muerte. La periodista no ha aguantado la presión y se ha ido del plató llorando, necesitaba estar sola y asimilar la situación.

Lydia Lozano tuvo que despedirse hace unos meses de su hermano Jorge, un catedrático que trabajaba en la Facultad de Periodismo. Era un referente entre sus compañeros y todavía hay mucha gente que está asimilando la pérdida, como por ejemplo la colaboradora. Le pesan muchas cosas, pero lo que más echa en falta es que no pudo darle la mano antes de morir.

Lydia ha escuchado a María del Monte, quien ha atravesado una situación parecida: ha perdido a su madre y a dos de sus hermanos. La artista le ha explicado que la muerte formaba parte de la vida y que no había que tener miedo porque era inevitable. Lo importante es dar amor y mandar energía a los más necesitados, por eso ha ayudado a Lozano.

Lydia ha abandonado el plató entre lágrimas y su marido Charly se ha dado cuenta de que el problema es serio. “Échalo fuera, solamente el que lo vive todo sabe lo que se sufre”, le ha dicho María en un tono cariñoso. La entrevista le ha servido para darse cuenta de que hay mucha gente en su situación y que hay muchas formas de asimilar un fallecimiento.

Lozano ha aprendido, gracias a María del Monte, que debe ser honesta con sus sentimientos y comprender que necesita tiempo. “Hay tantos recuerdos y tan bonitos que el hecho de no estar con una persona no quiere decir que quieras más o menos. Yo pienso que no se han ido”, le ha explicado la cantante a la colaboradora de Sábado Deluxe.

Lydia Lozano está perdida

Lydia es una mujer divertida, el público no está acostumbrado a ver su lado sensible, a pesar de que se emociona con frecuencia. En esta ocasión es por un tema mucho más profundo: el fallecimiento de su querido hermano. Se llamaba Jorge y disfrutaba de una conexión especial con él porque ambos se dedicaban al mundo del periodismo.

Lozano lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y disfruta de una relación estupenda con algunos famosos. María del Monte sabe que la tertuliana es de fiar, por eso se ha ofrecido a ayudarla para que asimile la muerte de Jorge. Han tenido una charla en Sábado Deluxe que está siendo muy comentada, pues nadie conocía la amistad entre la cantante y la canaria.

María ha explicado cómo se despidió de su progenitora para intentar que los espectadores no tengan tanto temor a un proceso natural. “No hay que tenerle tanto miedo a la muerte, mi madre murió rodeada de todos los suyos”, ha explicado. Estas palabras han roto a la colaboradora de Sálvame, pues ella no pudo estar cerca de Jorge cuando falleció.

Lydia Lozano cuenta con el apoyo de Charly

Lydia juega con ventaja porque está bien acompañada: su marido Carlos García-San Miguel, más conocido como Charly, es su gran apoyo. Él fue un arquitecto muy importante, pero ya está retirado y se dedica a disfrutar de su jubilación al lado de la periodista. Es posible que se haya dado cuenta de que tiene un problema, quizá debería tratarlo con especialistas.

Lozano es incapaz de superar la muerte de su familiar, de hecho no es la primera vez que se va llorando de un plató por el mismo tema. Los espectadores no han tardado en solidarizarse con ella, pues es una mujer tremendamente querida y respetada. El público le adora porque siempre tiene una sonrisa preparada para cualquiera que se le acerque.