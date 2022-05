Omar Montes vuelve con su exnovia y recibe una llamada que le pone en peligro

Omar Montes empezó a trabajar en televisión porque era la pareja oficial de Isa Pantoja, pero atrás quedó su vinculación con la mediática familia. Por eso hay algunos medios que no se han hecho eco de la noticia del momento: Omar ha vuelto a ver a Isa. Han coincidido en el plató de Supervivientes porque ambos colaboran en los debates del concurso y el reencuentro ha estado cargado de emoción.

Omar Montes ha vuelto a compartir plató con Chabelita después de todos los problemas que han tenido, aunque son pocos los que hablan del tema. Encima de la mesa hay otro asunto más importante: el cantante ha recibido una llamada que le ha puesto en peligro. José Luis Martínez-Almedia quiere montar un museo en Aluche, un barrio madrileño, para hacer honor a su trayectoria artística.

| GTRES

Omar es una persona humilde y no quiere despertar la indignación de nadie, únicamente ha compartido la propuesta que le han hecho. Las redes sociales no se han tomado bien este atrevimiento y no han tardado en cargar contra el mediático político. Lo que empezó siendo un proyecto bonito, se ha convertido en un arma de doble filo porque hay gente que no está de acuerdo.

El exyerno de Isabel Pantoja está triunfando en el mundo de la música y los expertos no consideran extraño que tengan un museo propio. El problema es que sus detractores siguen pensando que se ha hecho famoso gracias a la tonadillera, por eso no están de acuerdo. Sin embargo, Montes sigue generando grandes éxitos y recibe premios prácticamente todas las semanas.

Omar concursó en Supervivientes, por eso le invitan a comentar el concurso y es un rostro respetado por el programa. Ion Aramendi, presentador de los debates, le ha preguntado cómo está viviendo el éxito que tiene y él ha sido completamente sincero. “Estoy muy contento, cada disco de oro que recibo es como si fuese el primero, aunque me den todas las semanas uno nuevo”.

Omar Montes se reencuentra con su pasado

Omar estuvo saliendo con Isa Pantoja cuando la colaboradora estaba algo descentrada, por eso la relación no terminó bien. La hija de la tonadillera ha estado un tiempo bastante molesta con él, pero se ha dado cuenta de que los dos cometieron grandes errores. Recientemente han vuelto a verse y han sabido guardar las formas y no crear ningún espectáculo.

| Mediaset

Montes está participando en El Desafío, un concurso de Antena 3 que es competencia directa de Telecinco, pero no tiene exclusividad. Por eso ha regresado a la cadena que le vio nacer y ha dado su opinión sobre la nueva edición de Supervivientes. Sus palabras tienen una repercusión especial porque él logró hacerse con la victoria del programa: los deseados 200.000 euros.

El exnovio de Chabelita se ha pronunciado: “A mí me gusta Kiko Matamoros. Me paso la mayor parte del día en Tik Tok porque una canción mía se ha hecho muy viral con un vídeo de él rascándose y me ha caído simpático”. La colaboradora estaba presente en plató y no ha querido rebatir este argumento para no tener problemas con él.

Omar Montes está protagonizando una serie

Omar es un chico humilde que soñaba con ser cantante y lo ha conseguido. Ana Rosa Quintana considera que su historia es muy interesante, por eso la ha llevado a la pequeña pantalla. La periodista es dueña de una productora que ha convertido la biografía del joven en el producto televisivo del momento.

Montes dará explicaciones en su serie sobre la llamada que ha recibido del alcalde de Madrid. Las redes han estallado al descubrir que podría tener un museo y es posible que ofrezca explicaciones. Aunque también hay gente que ve con buenos ojos que haya un centro que demuestre que los sueños pueden hacerse realidad.