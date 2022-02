Omar Montes, roto de dolor en directo por la historia de Gabriel con solo 13 años

Omar Montes es la estrella de Idol Kids. Buena persona, solidario y tremendamente humano, Omar es a la vez uno de los artistos que más venden en España.

El artista se ha puesto al público en el bolsillo desde este talent show de Telecinco. Semana tras semana demuestra su gran profesionalidad y aún mayor humanidad. Y es que uno de los secretos de Idol Kids es la música, pero también las emocionantes historias que acompañan a los participantes del espacio.

Además, el hecho de que los aspirantes a artista (o ya artistas, en algunos casos) sean niños y niñas, le da al conjunto una frescura y gracia imbatibles.

La apuesta por Omar Montes, acompañado de Ana Mena y del duo Camela ha salido bastante bien a Telecinco. A pesar de que La Voz Kids de Antena 3 sigue liderando la audiencia, el programa de Telecinco lucha por encontrar su hueco televisivo.

Lo que se ha vivido en Idol Kids estos días ha tocado el corazón de todo el mundo. Espectadores, presentadores y jurado no han podido contener la emoción con la historia de Gabriel.

Omar Montes emociona Idol Kids con su gesto

Con 13 años, se ha presentado al programa para dedicarle su interpretación a la persona más importante de su vida: su madre.

Él mismo explicaba que su madre "no ha podido estar porque la pobre falleció". Aquí ya hubo un silencio compasivo en el plató, que se ha convertido en lágrimas y emoción al conocer más detalles de la historia.

Los contaban su tío y su abuela. Hace seis años, la madre de Gabriel fue asesinada por su pareja en un caso de violencia de género.

El hermano de la víctima lloraba al contarlo. "Fue un palo muy gordo, la que tenía que estar aquí es ella". También contaba que "la música para él ha sido fundamental, sin ella, todo hubiera sido diferente"

| Telecinco

Su abuela, que también se encontraba entre el público, no podía reprimir las lágrimas.

Antes de la actuación, el joven rompía a llorar, emocionado por el recuerdo de su madre. El jurado estaba descompuesto, no sabían qué hacer hasta que Omar Montes ha tomado la iniciativa.

Se levantaba solemnemente y le daba un cálido y reconfortante abrazo. "No me llores, que tú eres un príncipe", le decía Omar, dándole un cariñoso beso y sosteniéndole con delicadeza la cabeza. "No te pongas triste, ¿vale guapo?".

Ana Mena estaba tan emocionada que no podía articular palabra, mientras el público aplaudía con fuerza, en pie. Momentazo televisivo. Incluso el resto de niños y niñas que participan en Idol Kids se emocionaron.

Omar le da el mejor consejo tras ver su actuación

El joven demostraba aplomo y fuerza, pese a su corta edad, y a los pocos segundos protagonizaba una excelente interpretación del tema Bang Bang de Jessie J.

El público estallaba en aplausos al final. También su abuela y su tío que confirmaban lo que habían apuntado minutos antes: "su madre le había dado fuerza sobre el escenario".

| GTRES

"No veas la abuela como tiene que estar de contenta" decía Omar. "Que joyita de mozo tienes".

Omar, Ana y Camela destacaron principalmente la actitud del joven. Omar le animó a "seguir formándote" porque le vio tablas al joven aspirante.

Llegó el momento de las votaciones y el resultado fue verde. El jurado le daba plena confianza y apoyo. Quedaba pues, en manos del público que le dio a Gabriel el 57,5% de los votos.

La cara del joven demostraba que esperaba un poco más de su actuación. Lo mismo que Omar Montes, que recriminó al público que "este niño que es un príncipe, un ser de luz, se merecía un poco más".

Jesús Vázquez también transmitía su apoyo a Gabriel con el mensaje de que "siempre vamos a seguir luchando contra la violencia de género"