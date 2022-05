Kiko Hernández ya no puede ocultar más el secreto que esconde junto a sus hijas

Acostumbrados al hermetismo de Kiko Hernández, el último vídeo que el colaborador ha colgado en sus redes sociales ha dejado a todos de piedra. Y no precisamente por algo negativo. Kiko ha desvelado de una vez por todas el secreto que escondía junto a sus hijas desde hacía mucho tiempo.

Kiko Hernández se desmelena en redes sociales

Kiko Hernández ha sabido amoldarse a los tiempos y ahora es un influencer más en redes sociales. Aunque era muy poco dado a publicar su vida fuera de cámaras, no hay cosa que ahora le haga más ilusión.

Adiós al secretismo que le ha caracterizado desde siempre. El tertuliano de Sálvame publica fotografías de sus amigos, de sus planes fuera de Telecinco e incluso de sus hijas.

| GTRES

Las pequeñas, que ya tienen cinco años, se han convertido en las estrellas de su perfil de Instagram. Sin ir más lejos, hace unos días el tertuliano publicaba el regalo que las pequeñas le habían hecho por el día del padre. Eso sí, siempre ocultando su rostro y respetando su privacidad.

“Son muy pequeñas y no saben que mi mejor regalo, son ellas”, escribía junto a una fotografía.

Kiko Hernández y el secreto que tiene con sus hijas

A pesar de pasar mucho tiempo en el plató de Telecinco, Kiko Hernández tiene muy claro que pasar tiempo con sus hijas es su prioridad. Y así lo ha demostrado este fin de semana, publicando un vídeo que se ha convertido en viral. Kiko Hernández ha desvelado su secreto mejor guardado.

Ya la había mostrado en más de una ocasión. Pero el vídeo que Kiko Hernández ha colgado de su casa ha dejado a sus seguidores de piedra.

El colaborador ha mostrado la parte exterior del hogar. El inmueble cuenta con 700 metros cuadrados y está valorada en 2,5 millones de euros. Situado en una de las urbanizaciones más llamativas de las afueras de Madrid, Kiko Hernández cuenta con un jardín y una piscina para que sus pequeñas puedan bañarse.

| España Diario

“Sábado, comienza la temporada de piscina”, escribía junto a un vídeo en el que se mostraban algunas de las zonas más llamativas de la casa.

Además, sin apuro alguno, Kiko mostraba el otro lado de su maravilloso jardín. Una zona chill out que cuenta con una enorme barbacoa, un espacio perfecto para pasar los días de verano desconectando de la rutina. Ahora la pregunta es, ¿qué colaboradores de Telecinco serán los elegidos para pasar unos días en la casa de Kiko Hernández?

El caos que provoca el vídeo de Kiko Hernández

El colaborador sabía que este vídeo mostrando su casa iba a provocar miles de reacciones por parte de la prensa rosa. Aun así, gracias a los años de experiencia, Kiko ha preferido callar y no contestar a los rumores sobre su hogar.

No obstante, no es la primera vez que las redes arden cuando Kiko Hernández cuelga algún tipo de contenido. Sin ir más lejos, hace unos días el colaborador colgaba una fotografía que no pasó desapercibida. Sonriente, posaba sentado en el tobogán de un parque de bolas, un gesto que no ha hecho nada de gracia a sus seguidores.

Muchos consideraban que esta imagen no era más que una falta de respeto al resto de niños que se encontraban en el parque de bolas. Sea como fuere, Kiko Hernández ha demostrado sentirse libre para publicar cualquier tipo de contenido. Incluso, si es sobre sus hijas y el maravilloso hogar que comparte con ellas.