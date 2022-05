Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, descubre el engaño de su pareja

Manuel Bedmar jamás se hubiera imaginado que la imagen de Rocío Flores se iba a ver tan perjudicada. Y es que, en las últimas semanas, tanto ella como el resto de los Flores-Carraco se han visto envueltos en varias polémicas familiares. Ahora, el joven se ha enterado de uno de los mayores engaños de su pareja.

Desde que la hija de Antonio David Flores empezó a colaborar en televisión, se ha convertido en uno de los rostros más seguidos por los medios de comunicación de nuestro país. Con su padre dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Rocío consiguió hacerse un hueco entre las tertulianas más cotizadas de Mediaset España.

| Europa Press

Su conmovedor discurso y su drama familiar hicieron que la novia de Manuel Bedmar consiguiera abrirse camino en el complicado mundo de la televisión. Durante todos estos años, Rocío Flores ha sido una de las colaboradoras estrella de El programa de Ana Rosa, pero, antes de trabajar ahí, tuvo una relación muy estrecha con Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier fue uno de los primeros que tendió una mano a la influencer, pero, después de escuchar el desgarrador testimonio de Rociíto, parece que su relación con la colaboradora se ha enfriado.

Ahora, el conductor de Sálvame ha concedido una entrevista, en exclusiva, para la revista Lecturas en la que ha hablado, entre otras cosas, de cómo es su relación a día de hoy con la actual pareja de Manuel Bedmar. "Rocío Flores me la coló cuando la conocí".

Manuel Bedmar se queda sin palabras

Manuel Bedmar no puede creer todo lo que acaba de leer en la revista Lecturas sobre Rocío Flores. Y es que, Jorge Javier Vázquez ha decidido romper su silencio y ha hablado públicamente sobre las constantes manipulaciones la familia Flores.

Según el periodista, durante todos estos años ha sido testigo de la forma de comportarse y actuar de este conocido clan. Ahora, y sabiendo que esta entrevista va a levantar ampollas de sangre, el catalán ha decidido destapar la verdadera cara de Rocío Flores.

| La Noticia Digital

Para el comunicador, la novia de Manuel Bedmar es una persona bastante más fría que su propio padre. “Jamás ha demostrado un mínimo de piedad hacia su madre. Siempre que puede, la trata de mala madre y de mala esposa”, ha asegurado.

Esta es una opinión que tiene mucho antes de conocer el testimonio de Carrasco. "A mí me la coló. La Rocío Flores que conocí en GH VIP era aparentemente muy vulnerable, con una tendencia al llanto facilísima, muy cariñosa, con una mirada desdichada que te cautivaba. Pero en algún debate ya demostró parte de su carácter…".

Aunque, para Manuel Bedmar su novia es una persona maravillosa, no todo el mundo piensa como él. El presentador de Sálvame considera que Rocío Flores posee "aún más frialdad que su padre, cosa que ya es espeluznante".

| Mediase

"Creo que en El programa de AR al principio cayeron rendidos a su desdicha, conmovidos por su llanto y su relato, pero, conforme van pasando los meses, a los colaboradores, como a mí, se les va cayendo la venda".

Además, ha querido aprovechar para mandarle una advertencia a sus compañeros de las mañanas. "Es una mujer muy manipuladora, con una soberbia muy marcada y con una tendencia a perdonar la vida de todos aquellos que no están de acuerdo con ella. Incluso a tratarlos con desprecio".

"Y luego, es que, cuando dice 'lo siento', lo dice cuando ve que se ha sobreexpuesto de una manera que no le conviene. Lo dice como con la boca pequeña, no pidiendo perdón de verdad, sino enfadada con ella misma porque no ha logrado controlar su carácter", finalizó.