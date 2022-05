Olga Moreno rompe el silencio y cuenta la verdad de su decisión

Olga Moreno va cambiando el chip, con el paso de las semanas. Desde que concediera su entrevista más esperada a una revista y contara su versión del huracán que ha destrozado a su familia, todo es distinto.

Olga ha aguantado durante muchos meses que se especule sobre ella y sus motivaciones reales para seguir con Antonio David. También ha visto como su marido la engañaba con otra, como su matrimonio se desmoronaba y como la liaban con amigos de toda la vida.

Ella ha permanecido en silencio durante todos estos meses, hasta que ha llegado la ansiada entrevista. Mientras tanto, únicamente hemos asistido a un hecho que realmente sorprendió a todos: Olga se sometía a una lipoescultura junto a su hijastra Rocío.

Olga Moreno cuenta los motivos que la llevaron a operarse

Olga Moreno ha sido el gran apoyo de Ro Flores hasta hace muy poco. Las dos entraban el mismo día en una clínica de estética en la que pasaban una noche ingresadas y salían al día siguiente, doloridas pero satisfechas.

Desde la operación, hemos sabido casi al minuto la evolución de Rocío. Unos primeros días en los que estuvo viviendo entre el sofá y la cama y con unos dolores terribles. Todavía hoy tiene que llevar placas de corcho y fajas de compresión para su recuperación completa.

Hasta esta semana no ha podido sentarse en un plató de televisión (hacía su sección de pie) y no estará plenamente recuperada hasta Dios sabe cuando.

De Olga, no hemos sabido prácticamente nada, sobre su operación, igual de compleja y dolorosa que la de Ro. Ahora sí ha hablado de esta intervención, en exclusiva para la revista Semana.

Según la publicación, Olga se ha recuperado de la operación de forma rápida y mucho menos dolorosa. No ha necesitado llevar tablas de sujeción ni faja durante tanto tiempo como Rocío. Muy pronto pudo empezar a hacer vida prácticamente normal, tal como la hemos visto.

A su vez, Olga ha explicado los motivos por los que decidió someterse a esta intervención de la que "he quedado encantada".

Olga asegura que "no me la he hecho para adelgazar. Lo único que quería era que mi piel estuviera más lisita. La zona de la barriguita, me lo hice también en la parte interna de las piernas y en la parte de los flancos".

Respecto al tratamiento exacto que se realizó, es un tratamiento corporal de lipólisis asistida por radiofrecuencia.

Su objetivo es reducir, eliminar y remodelar grasa del cuerpo sin un tratamiento tan agresivo como el que se hizo Ro.

Olga Moreno retoma su agenda televisiva

Olga ya está empezando a pasar página de la crisis familiar que ha vivido por culpa de Antonio David. Ahora que las cosas ya están claras y que ya ha entendido que su separación no tiene solución, Olga quiere retomar las riendas de su vida.

Siempre ha cuidado mucho sus apariciones televisivas y ha dicho que no a muchos de los proyectos que le han ofrecido. Esto está cambiando ahora, que quiere volver, pero a su manera.

Una reunión reciente con su "amigo Agus" pone de manifiesto que empieza de nuevo la carrera mediática de Olga. Agus es Agustín Etienne, el mánager de la familia y el que negocia en nombre de ellos con las cadenas, revistas y medios de comunicación los contratos.

De momento, Olga ya ha firmado su reaparición estelar en televisión. Será en el programa de Toñi Moreno, Déjate Querer, donde hablará por primera vez frente a las cámaras.

Sin incómodos tertulianos ávidos de salseo, Olga opta por la calidez y la ternura de Toñi, que no se mete en jardines y evitará las preguntas más escabrosas y polémicas.

Tras esto, Olga está pensando qué hacer con Supervivientes 2022. Lo más lógico sería que estuviera comentando la presente edición, en calidad de última ganadora del formato. No obstante, sabe que aquello es un terreno de minas y que además tendría que coincidir con Jorge Javier Vázquez, algo que no le hace ninguna gracia.

Tiene carta blanca para estar donde ella desee, en las galas paralelas con Carlos Sobera o con Ion Aramendi. Pronto tomará una decisión al respecto.