Vuelve Francisco, el hombre que amargó a Carmen Borrego y le quitó a sus hijos

Francisco Almoguera se ha convertido en uno de los rostros más buscados de la crónica social, a pesar de que siempre ha intentado ser discreto. Formó parte de la familia Campos porque estuvo casado con Carmen Borrego y su separación fue un auténtico tormento. En aquella época, año 1996, María Teresa Campos tenía mucho poder y logró frenar muchas informaciones.

Francisco Almoguera ocupa un puesto directivo en RTVE, concretamente es el subdirector de información de interactivos. Es una persona bastante influyente, por eso luchó contra viento y marea para salir victorioso después de su separación matrimonial. Consiguió la custodia de los hijos que tuvo con Carmen Borrego alegando que ella llevaba una vida ligeramente desacertada.

Francisco se convirtió en la peor pesadilla de Carmen y le quitó lo que más quería: a sus hijos Carmen Rosa y José María. Este último ha roto su anonimato para vender una exclusiva en la revista Lecturas el día de su boda con Paola Olmedo, una discreta esteticista. Todo el mundo quiere saber cómo fue el reencuentro entre el exmatrimonio porque han tenido una relación muy tormentosa.

Francisco ha vuelto para celebrar la boda de José María y los rumores no se han hecho esperar, por eso las Campos han actuado. Carmen asegura que ambos supieron guardar las formas y que en ningún momento cruzaron los límites por el bien de los recién casados. Compartieron mesa, pero no posaron juntos para la prensa porque prefieren no reavivar ciertas polémicas.

Almoguera prefiere estar al margen de la prensa del corazón y no tiene ningún interés en convertirse en noticia. El portal EsDiario asegura que en el pasado se puso en contacto con periodistas para demostrar cómo era realmente la hermana de Terelu Campos. Sin embargo, María Teresa bloqueó estas informaciones y logró que la imagen de su hija fuera impoluta.

Francisco Almoguera prefiere no hablar de Carmen

Francisco ha regresado a primera línea por la boda de su hijo José María, pero no tienen ninguna intención de quedarse. Podría haber ganado mucho dinero hablando de la familia Campos en los platós de televisión, aunque sus intenciones son otras. El problema es que nadie olvida que sembró un auténtico caos dentro del clan y que amargó a Borrego.

Almoguera ha estado mucho tiempo cuidando de Carmen Rosa y de José María, dos niños que se convirtieron en las víctimas de la situación. Todo el mundo quiere saber qué dijo María Teresa cuando se encontró con su antiguo yerno, nadie podrá averiguarlo. La familia no quiere entrar en nuevas guerras, por eso han cubierto el escándalo con un tupido velo.

Carmen Borrego ha hablado en Sálvame del enlace entre su hijo y Paola Olmedo, pero no ha hecho mención a su exmarido. Cuando le han preguntado ha cambiado de tema y ha dejado claro que el rencor ya forma parte del pasado. Supuestamente disfrutan de un trato cordial, aunque los periodistas de Viva la Vida han puesto en duda este mérito.

Francisco Almoguera hizo llorar a Carmen Borrego

Francisco fue poco discreto cuando se separó de Carmen y consiguió que las Campos vivieran un auténtico tormento. La colaboradora perdió a sus hijos y tuvo que luchar duro para demostrar que podía hacerse cargo de ellos perfectamente. Este revuelo estaba oculto hasta que Antonio David Flores, gran enemigo del clan, lo sacó a la luz para vengarse de Borrego.

Almoguera habrá recibido muchas ofertas para romper su silencio, pero prefiere mantenerse en la sombra. La revista Lecturas le ha devuelto a primera línea, una posición que siempre le ha hecho sentir incómodo. Las Campos están pendientes de la situación porque no quieren que nadie de publicidad a datos demasiado indiscretos.