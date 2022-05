Joaquín Prat confiesa la verdad sobre su exmujer Yolanda Bravo

Joaquín Prat es el presentador estrella de las mañanas televisivas. También de las tardes, pues es el único que hace doblete, en dos cadenas distintas y con dos programas paralelos.

Prat es versátil y tanto te puede hablar de política, que de temas de tipo más social o incluso de corazón y realities. Se ha quedado al frente del Programa de Ana Rosa, ahora que "la jefa" está de baja por enfermedad. Joaquín, con Ana Terradillos y Patricia Pardo, lo dan todo cada mañana para mantener con éxito la audiencia.

En lo profesional, la vida le sonríe. Sin embargo, en lo personal, Joaquín ha tenido que vivir un episodio bastante duro, del que está empezando a salir.

La ruptura de Joaquín Prat

Joaquín Prat ha decidido separarse de su mujer tras 12 años juntos y un hijo en común. La decisión, que han querido mantener en la más estricta privacidad, se ha conocido públicamente, aunque poco han dicho ellos al respecto.

Ha sido ahora, que se ha emitido el programa Planeta Calleja, con Prat como protagonista, que hemos tenido más detalles.

Joaquín y Jesús viajaron hasta Azores el verano pasado, cuando la ruptura era más reciente. Joaquín estaba en aquel momento, en pleno duelo por la separación y afirma que "necesitaba desconectar un poco porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor".

Efectivamente, Joaquín se puso al frente del programa matinal y justo acababa de terminar su relación de pareja. "Par mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer".

No cierra las puertas al amor pues asegura que "siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra personal, pero entre mi trabajo y mi hijo me queda poco tiempo".

El cambio de vida al que Joaquín Prat ha tenido que adaptarse

Joaquín ve como un fracaso el hecho de haberse separado. "Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea".

Las causas de la separación no están claras, pues jamás las han contado. No obstante, Prat apuntaba a que el hecho de hacer dos programas diarios "igual me cuesta el divorcio". Y es que detallaba que "me quedo en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche y apenas veo a la familia".

Prat se está adaptando poco a poco a su vida de soltero. Se publicaron unas fotos en las que se le veía con otra mujer llamada Ana y a posterior se rumoreó que viajó a Maldivas con otra amiga, Natalia. Nada serio, ni confirmado por él, por el momento.

"No es fácil este cambio de vida y muchas veces se me caen las paredes encima. Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar. Para mi ha sido un proceso muy traumático, ahora soy feliz a ratos", afirma abnegado.

Los otros hijos de Joaquín Prat

Joaquín Prat, durante estos doce años al lado de Yolanda ha tenido una magnífica relación con los tres hijos que ella ya tenía de una relación anterior.

El popular periodista ha explicado que "los quiere como si fuesen mis hijos, ahora ellos tienen que decidir qué papel quieren que juegue yo en sus vidas". Él tiene claro lo que siente por ellos "primero me enamoré de ella y luego de esos niños, contó en su momento.

Yolanda es psicóloga y entre su círculo de amistades están Paula Echevarría y su pareja, Miguel Torres. Tras varios rumores de crisis, que se arrastraban desde hacía tiempo, finalmente Joaquín y ella decidieron poner punto final a su relación. Ahora, Joaquín Prat a sus 47 años tiene que volver a empezar.