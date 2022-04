Olga Moreno, hundida por la portada que demuestra su verdadera cara

Olga Moreno habla muy poco con la prensa. Es habitual la imagen de la sevillana andando por la calle, con los periodistas persiguiéndola y acosándola a preguntas mientras ella mira al suelo.

Nunca responde a las insistentes preguntas, no da declaraciones, ni exclusivas, ni aparece por los platós de televisión. Sin embargo, ha sido una de las protagonistas absolutas desde que salió de Supervivientes.

Primero, por toda la polémica de su todavía marido con su ex, Rociíto. Después por la separación de Olga y Antonio David y estos últimos meses por su papel en el romance entre Antonio David y Marta Riesco.

Ahora que el exguardiacivil y la periodista de Telecinco parece que han roto definitivamente, acaba de publicarse la portada que destapa a Olga Moreno.

Olga Moreno ha marcado sus límites con Antonio David

Olga no es una mujer a la que le gusten los escándalos y el rifirrafe mediático. Eso no significa que no tenga las cosas claras y que no marque sus condiciones en lo que atañe a su vida personal y familiar.

A pesar de la crisis evidente en su matrimonio de más de 20 años con Antonio David, fue la primera sorprendida por la lista de infidelidades de su pareja. Las destapaba Sálvame con la famosa 'caravana de mujeres', pero una brillaba con luz propia: Marta Riesco.

Marta y Antonio David empezaban una relación medio clandestina mientras Olga y él ponían en pausa su matrimonio. Olga se quedaba al cuidado de Lola, la hija de la pareja y de David, el hijo de Antonio David.

El ex de Rociíto vivía a caballo entre Madrid, en el piso de Marta, y Málaga, con Olga y sus hijos. Este frágil equilibrio se ha roto en el momento en que Antonio David ha tenido que escoger.

A pesar de que había confirmado que acompañaría a Marta en su fiesta de cumpleaños, finalmente optaba por quedarse en Málaga con Olga y sus hijos. La revista Lecturas acaba de desvelar el motivo de esta decisión que le ha supuesto una nueva ruptura para Antonio David.

Según la publicación, Olga ha sido la responsable de que el padre de Rocío Flores plantara a su novia en la fiesta de su 35 cumpleaños. Tenía que ser la presentación 'oficial' de Marta y Antonio David como pareja.

Olga fue tajante con su todavía marido: "Si sigues casado conmigo no puedes presentarte como la pareja de otra mujer" le advirtió ella.

Según Lecturas, este ultimátum provocó que Antonio David optara por quedarse en Málaga y dejar a Marta sola y llorosa.

Olga se recupera de su paso por el quirófano

Olga Moreno ha decidido desmentir la información, algo inaudito ya que casi nunca habla de lo que se publica sobre ella. Sigue convaleciente de la lipoescultura que se hizo hace unos días y mientras tanto, es Antonio David quien se hace cargo de los quehaceres diarios con sus hijos.

La sevillana asegura que "se sobrepasa el límite de la lógica. Aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie".

Olga asegura que "he repetido muchísimas veces que no voy a hablar y pienso seguir en mi línea. Si algún día decido hacerlo, seré yo misma quien salga a confirmarlo".

La realidad es que, si no hay cambios de última hora, la familia pasará unida la Semana Santa. La gran incógnita que sobrevuela esta historia es clara: ¿por qué todavía no se han divorciado Antonio David y Olga?

Marta Riesco asegura que ella conoce los motivos, pero no los contará. Por ahora. Marta es una mujer herida, a la que Antonio David ha abandonado ante toda España.

Parece cuestión de tiempo que empiece a contar todo lo que sabe sobre él, sobre Olga y sobre todo el que se le ponga por delante.

Olga Moreno, mientras tanto, demuestra que siendo la más discreta y silenciosa de todo el clan, es la que marca el paso de los acontecimientos.

Siempre ha defendido que lo importante es 'la familia' unida, a pesar de las circunstancias. Sin prisa, pero sin pausa, está logrando su objetivo.