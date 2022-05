Olga Moreno esconde a Luis, el hombre que puede comprometer a su hija

Olga Moreno empezó a trabajar en los medios de comunicación por ser pareja de Antonio David, pero su situación actual es diferente. Se ha convertido en un personaje con entidad propia y decenas de periodistas están intentando contactar con ella. Hay uno que lo ha conseguido: Luis Pliego, director de la revista Lecturas, publicación afín a los programas de Telecinco.

Olga Moreno, según el portal Informalia, recibe muchas llamadas de Luis Pliego, quien está interesado en ofrecerle dinero a cambio de una entrevista. La empresaria esconde esta conexión porque sabe que si acepta situaría a su familia en el punto de mira y está preocupada por su hija. Se llama Lola y ya hay muchos medios que están hablando de ella porque le consideran víctima de lo que está sucediendo.

Olga ha rechazado a oferta del director de Lecturas, ya habló con la revista Semana y la prensa estuvo comentando la exclusiva demasiado tiempo. No quiere comprometer a nadie, mucho menos a Lola, la hija pequeña de Antonio David Flores. La joven está viviendo con Moreno después de la separación, pero continúa teniendo contacto con su progenitor.

Olga podría contar muchas cosas y ganar dinero gracias a su divorcio, pero prefiere estar en la sombra y no desvelar ningún dato delicado. Defiende que mantiene una buena relación con su exmarido, a pesar de que este no ha sido sincero con ella en una infinidad de ocasiones. Las mentiras forman parte del pasado y lo único que le importa es que su familia crezca feliz y unida.

Olga Moreno se está refugiando en Lola

Olga, siguiendo la información publicada en Pronto, se está refugiando en su hija porque ha encontrado en ella una fuente de paz. Solamente tiene ocho años y ha sufrido mucho porque se ha dado cuenta de que sus padres tenían que tomar caminos separados. La andaluza no habla por ella, por eso ha rechazado la jugosa oferta que le ha hecho Luis Pliego.

Alguien que forma parte del entorno del director o de la empresaria ha hablado más de la cuenta y ha filtrado un dato comprometido. La fuente que maneja Informalia asegura que Moreno no para de recibir llamadas de Luis, aunque ella tiene claro que no quiere guerras. “Pliego quería para Lecturas la entrevista de Olga y se ha tirado un par de meses enviándola mensajes para convencerla, pero no lo ha conseguido”.

Antonio David Flores tuvo una mala experiencia con su primera separación y hará todo lo posible para que la tragedia no vuelva a repetirse. No permitirá que sus hijos pasen por lo mismo, sobre todo Lola, la pequeña de la familia. Últimamente está ocupando demasiados minutos en televisión y cada vez hay más revistas que publican material sobre ella.

Olga Moreno ha rechazado mucho dinero

Olga ha ganado Supervivientes 2022 y sabe perfectamente cómo funciona el mundo del corazón, por eso se mantiene firme. Esconde el poder que tiene porque no le interesa que sus enemigos empiecen a atacar, de ahí que no hable de su conexión con Luis. Sabe que su familia saldría perjudicada del negocio, así que es imposible que conceda declaraciones en Lecturas.

Moreno es consciente de que la revista de Luis Pliego le ha hecho daño a Antonio David porque se ha posicionado al lado de Rociíto. Fue la primera publicación que habló de la separación entre Olga y el padre de Lola, así que maneja datos fiables. El antiguo colaborador de Sálvame ha sido expulsado del mercado del corazón y ahora es su segunda exmujer la que ha tomado las riendas.

La andaluza ha recibido muchas críticas porque supuestamente está encantada con al popularidad que ha ganado en los últimos meses. Pero lo cierto es que ha dado la espalda a muchos periodistas que le ofrecían protagonismo, solamente quiere proteger a sus seres queridos. Sí ha aceptado hablar con Toñi Moreno en Déjate Querer, el nuevo programa de Telecinco.