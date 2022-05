Reaparece Lola, la hija de Antonio David Flores y Olga Moreno que necesitó ayuda

Olga Moreno está afrontando una durísima situación a nivel personal. Se ha separado de su marido, Antonio David, y ha visto romperse la relación con Rocío Flores, la primogénita de él. No obstante, en todo este sufrimiento tiene un apoyo incondicional, el de su hija Lola, como ha revelado en redes.

La sevillana ha querido dejar claro que aquella, de 9 años, es su refugio y su principal preocupación en estos momentos. Por este motivo, no ha dudado en compartir públicamente varias imágenes con ella.

Olga Moreno, preocupada por Lola

La pequeña de la familia Flores está siendo protegida por sus padres y sus hermanos mayores para que sufra lo menos posible. No quieren que la separación le pase factura, como ya lo hizo el que sus seres queridos estuvieran en el foco mediático por la docuserie de Rocío Carrasco. Y es que, como contó Olga en una exclusiva, aquella producción propició que todo el clan se viera fatal.

Explicó que cuando ella volvió de Supervivientes se encontró a un “marido hundido que no quiere salir de casa, que llora por los rincones. A una Rocío que psicológicamente no está bien, que lo está pasando mal porque es su madre. A un niño que sé que no se encuentra bien, porque llevo 22 años con él, y a una Lola que tiene que ir al psicólogo”.

Precisamente para que la menor no sufra más, están pendientes de ella y, de modo especial, su madre. Moreno está en todo momento a su lado y esto, a su vez, la lleva a ella a tener en la pequeña un enorme apoyo. Es su alegría en este duro trance.

Así, lo ha dado a conocer a través de las redes sociales. En concreto, aunque prefiere mantenerla alejada del foco mediático, no ha dudado en compartir una foto con la niña. Exactamente, la ha subido a las stories de su Instagram.

En dicha imagen las dos aparecen sonrientes y juntas. El texto que la todavía mujer de Antonio David ha añadido a esta instantánea es sencillo, claro y directo: “La amo”.

| Instagram @olgamorenooficial

Olga Moreno tiene en Lola a su principal apoyo

La menor se ha convertido en el pilar fundamental de la actual vida de la sevillana. Sí, porque esta ha decidido centrarse en su rol de mamá para afrontar la situación y olvidarse de todos los problemas. Tanto es así que compartió un mensaje muy especial en el pasado Día de la Madre.

En efecto, colgó otra fotografía junto a la niña, abrazadas y bromeando. Esta la acompañó de las siguientes palabras: “Feliz Día. A todas las mamás que dan su vida por sus hijos”.

“Yo soy una de ellas y no puedo amarla más. Y a mi madre que es lo que más amo en vida. Déjame seguir disfrutando de ella”.

Esta felicitación recibió numerosos 'me gusta' y comentarios favorables de amigos de la ganadora de Supervivientes. Marta López le dijo: “Felicidades súper mami”. Mientras, Pitingo, le escribió: “Muchísimas felicidades para ti y para tu mamá porque sois dos madrazas”.

| GTRES

De igual modo, algunos de sus seguidores le dieron algún consejo: “Disfruta de tu hija y olvídate de todos los demás. No te hacen bien. Hasta las que creías leales te están apuñalando, de tal palo...”.

Y en esta misma línea se encuentran otros, como este: “Disfruta de tu hija, que es la que nunca te falla ¡Qué grande eres!”.

Eso sí, también hay quien aprovechó esta publicación para lanzarle una 'pullita'. Un ejemplo es este: "Ya era hora de que hablara de su hija y no de los hijos de los demás".