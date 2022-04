Olga Moreno recibe el mensaje que menos esperaba de Marta Riesco

Olga Moreno está cansada de que se especule sobre su pasada relación amorosa. Hace unos seis meses, se separó de su marido, Antonio David, pero de momento no hay indicios de que se vaya a llevar a cabo un divorcio oficial de la pareja.

La ganadora de Supervivientes del 2021 ha perdido la esperanza de que haya una segunda oportunidad al ver la ilusión que tiene el exguardia civil con su actual pareja, Marta Riesco. Además, se ha sabido el verdadero motivo por el que todavía sigue estando casada con el excolaborador.

La razón de su decisión es muy simple: si se divorcia del malagueño, todas sus deudas recaerán encima de ella. Esto ocurrirá porque, en su momento, el exguardia civil no inscribió las capitulaciones de la separación de bienes que los prometidos acordaron al casarse.

La expareja de Antonio David tiene esperanzas de volver

Aunque hace unas semanas Marta Riesco confirmaba la ruptura con su pareja, todavía tiene la esperanza de volver con Antonio David. Ella aseguraba que tenían una conversación pendiente en su piso compartido, ya que el excolaborador aún tenía que recoger las llaves.

Sin embargo, en el Programa de Ana Rosa, el colaborador Antonio Rossi aseguraba que Olga había dicho que el malagueño no tenía intención de divorciarse de su mujer. Es una confesión que no ha gustado nada a Marta Riesco, pues esto supone más problemas para que siga su relación.

"El tiempo me va a dar o a quitar la razón, la verdad de todo siempre sale a la luz. Vamos a ver si está enamorado de mí, si va a estar con Olga..." ha mencionado Marta Riesco bastante segura de lo que decía.

"Olga habla con muchos periodistas cuando se supone que no habla con nadie. Él ha roto públicamente y en mi vida ella no pinta nada", ha concluido Marta dejando en un mal lugar a la sevillana.

Al escuchar las palabras de Marta Riesco, el excolaborador no ha dicho nada sobre el tema. Sin embargo, se ha colado en la Junta General de Accionistas de Mediaset después de comprar cinco acciones de la compañía.

Ser accionista de la empresa le da derecho a intervenir en su junta general, cosa que ha hecho para acusar a Rocío Carrasco de su despido.

Olga Moreno, al límite de entrar en un colapso

Estos últimos meses, la todavía mujer de Antonio David ha querido mantenerse al margen de la ruptura entre él y Marta. No obstante, no ha podido ocultar lo que piensa durante mucho tiempo a la prensa.

El programa de Viva la vida ha pillado a Olga hablando por teléfono sobre Marta Riesco, gracias a una colaboradora experta en lectura de labios.

Ella ha podido interpretar algunas palabras contadas, pero todas se caracterizaban por el enfado de la sevillana. "Que no, que no, que me dijo que lo hablaba con Marta y luego me decía..." dijo Olga mientras sostenía el móvil.

"A ver, que no me gusta, que yo no soy así" le afirma a la persona con la que está hablando. "¿Y qué?, ¿y qué?, de eso yo no voy a decir nada. Yo ya no puedo más" añade sobre algún tema que esconde el excolaborador.

Las imágenes demuestran que el revuelo de la ruptura de Antonio David y Marta Riesco le están haciendo pasar por una mala jugada. Aunque no quiera hacerlo público, es muy difícil esconder cómo se está sintiendo con esta polémica.