Olga Moreno confirma los rumores y hace temblar a Antonio David Flores

Olga Moreno da el último paso para recuperar su vida de antes. Y es que, después de hacerse pública su separación de Antonio David Flores, poco se ha sabido de la ganadora de Supervivientes 2021.

La madrastra de Rocío Flores decidió alejarse del foco mediático tras salir a la luz el romance de su expareja con la periodista Marta Riesco. Desde entonces, ambos decidieron llevar caminos separados; algo que afectó al núcleo familiar.

| La Noticia Digital

Para la empresaria, estos últimos meses han sido toda una pesadilla. La mujer ha tenido que ver públicamente cómo su todavía marido rehacía su vida con la reportera de El programa de Ana Rosa.

Aunque sin duda, lo que más ha afectado a Olga Moreno ha sido todo lo que se ha dicho sobre su matrimonio con el exguardia civil.

Ahora, y sin haber firmado los papeles del divorcio todavía, la sevillana estaría a punto de tomar una importante decisión personal que podría cabrear, y mucho, al hombre con el que ha compartido los últimos 20 años de su vida.

Olga Moreno tiene nuevos planes

Olga Moreno no quiere esconderse más y, por eso, podría haber aceptado una oferta muy difícil de rechazar. Todo apunta a que el regreso de la empresaria a la pequeña pantalla está más cerca de lo que pensamos, y eso es algo que no le ha gustado demasiado a Antonio David Flores.

El exguardia civil no entiende cómo después de todo el daño que le han hecho a su familia, la madre de su hija pequeña ha sido capaz de pactar con Mediaset España.

Según ha podido saber el portal de noticias Informalia, si todo sale como se espera, Olga Moreno volverá a sentarse en un plató de televisión muy pronto, aunque entre los planes de la sevillana no se encontraba el de regresar a la empresa de Paolo Vasile.

| Telecinco

Tras su experiencia en Honduras, la empresaria tenía claro que el mundo de la televisión no era para ella. Y mucho más después de todos los ataques que ha recibido por parte de algunos programas de esta empresa audiovisual.

Pero las cosas parece que han cambiado. Ahora, y después de romper su relación con el excolaborador de Sálvame, Olga Moreno estaría muy cerca de volver a las instalaciones de Fuencarral.

En un principio no será para hablar de su situación sentimental con su expareja, y no será porque no ha recibido ofertas para ello. La andaluza estaría a punto de firmar su contrato como tertuliana para la nueva edición de Supervivientes.

Aunque Olga ha puesto sus propias condiciones: no quiere coincidir con Jorge Javier Vázquez. Y es que, después de toda la caña que el presentador le ha dado a su familia durante todos estos años, la mujer no está dispuesta a compartir plató con él.

Este medio de comunicación ha afirmado que, de llegar a un acuerdo, la empresaria tan solo iría a los debates, que este año estarán presentados por Ion Aramendi. De esta forma evitaría encontrarse con el catalán públicamente.

| Mediaset

Personas cercanas a Olga Moreno han asegurado a este medio que la ganadora de Supervivientes 2021 "no tiene ninguna necesidad de pasarlo mal". Por ese motivo no estaría dispuesta a coincidir con el presentador de Telecinco.

La expareja de Antonio David Flores no se fía de Jorge Javier. Considera que en cualquier momento puede hacerle un mal comentario o una pregunta incómoda, así que prefiere prevenir antes que curar.

▶️ Rocío Flores, rota al oír las últimas noticias sobre las infidelidades de su novio

"Ella prefiere vivir con su sueldo de dependienta que sufrir en un plató. Es lo que ha hecho toda la vida. No le gustan las cámaras. No se siente cómoda ante ellas. Además, aunque algunos no lo crean, no necesita el dinero. Ganó Supervivientes y ella no es de malgastarlo", ha asegurado esta persona anónima