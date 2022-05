Jorge Javier Vázquez confía en la gente equivocada y filtran su pasión oculta

Jorge Javier Vázquez es un maestro del mundo del espectáculo y tiene capacidad suficiente para torear cualquier conflicto. El problema es que ha confiado en las personas equivocadas: en sus seguidores de Instagram, a quienes les ha abierto las puertas de su casa. Ha compartido una fotografía que deja al descubierto su gran secreto: es un amante del deporte.

Jorge Javier Vázquez ha descubierto los beneficios de llevar una vida saludable, ahora siente pasión por el ejercicio físico y cuida su alimentación. Recientemente ha reflexionado sobre este cambio en Vidas Propias, el blog semanal que escribe en la revista Lecturas. Ha confesado que se ha planteado dejar de comer carne, de hecho ya ha llevado parcialmente a la práctica esta decisión.

| GTRES

Jorge Javier lleva mucho tiempo trabajando en Telecinco y cada vez hay más gente que pide su despido por un supuesto comportamiento inadmisible. Pero sus directores saben que es el único capaz de conseguir lo imposible: remontar la audiencia del programa Sálvame. El catalán no tiene problema en abandonar la pequeña pantalla, pero está convencido de que todavía no ha llegado su momento.

Jorge Javier no le tiene miedo a nada ni a nadie, por eso comparte parte de su vida privada en las redes sociales. Ha publicado una foto de uno de sus perros y sus seguidores se han dado cuenta de la habitación más privada del comunicador: su gimnasio. Muy poca gente sabía que adoraba el deporte, pero lo cierto es que ya lleva muchos años practicándolo de forma regular.

Los fans del líder de Sálvame han filtrado la imagen del interior de su vivienda, una casa formidable situada a las afueras de Madrid. Reside en La Florida, una urbanización de lujo que no es apta para todos los bolsillos, pero él no es nada materialista. En una ocasión aseguró que no tendría problema en dejar su domicilio y empezar en otro jugar más modesto.

Jorge Javier Vázquez cuenta la verdad: “Me hace muy feliz”

Jorge Javier es un gran amante de los animales, especialmente de los galgos, de hecho colabora en varias asociaciones. Tiene varios y uno de ellos, Travis, está atravesando un momento delicado de salud. El bloguero de Lecturas ha reflexionado sobre este tema en sus redes sociales publicando una fotografía muy especial para él.

| Instagram (@jorgejaviervazquez)

“Travis y yo: de repente te lo encuentras parado preguntándote con esos qué le pasa, por qué le cuesta tanto caminar. Pero ahí sigue, me hace muy feliz que quiera seguir viviendo porque eso significa que no quiere decirnos adiós. Que le gusta su plácida vida y que probablemente nos dará más sustos, pero que quiere seguir”, escribe.

La imagen que acompañaba el texto no ha pasado inadvertida, pues nadie sabía que el catalán sentía esa pasión por el deporte. Según ha salido publicado, ha perdido mucho peso, se siente mejor que nunca y quiere seguir cambiando su aspecto. Actualmente no tiene pareja, pero disfruta de una conexión muy especial con su exnovio Paco.

Jorge Javier Vázquez luchará hasta el final

Jorge Javier tiene a sus espaldas una trayectoria envidiable y sabe mejor que nadie lo que puede pasar en la televisión. Es consciente de que el público ha dejado de lado a Sálvame, pero se niega a rendirse a la primera de cambio. Es el único profesional de Telecinco que puede devolverle el liderazgo al programa y todos confían en que lo terminará haciendo.

El presentador entiende el malestar de la audiencia y respeta las opiniones de todos, pero no tolera determinados atrevimientos. Algunos de sus enemigos, como por ejemplo la reportera Marta Riesco, le han acusado de atrevimientos muy serios. Pero nadie es capaz de silenciarle, por eso seguirá actuando hasta el final de su carrera.