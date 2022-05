El novio de Sonsoles Ónega se asusta al descubrir qué sucede en la relación

Sonsoles Ónega es una de las periodistas más respetadas de Telecinco y cada vez tiene más presencia en los medios de comunicación. Trabaja como presentadora y disfruta de una conexión estupenda con sus seguidores, aunque algo podría cambiar en esta relación. Su novio se ha dado cuenta de que hay una colaboradora que está dando problemas: Rosa Benito, exmujer de Amador Mohedano.

Sonsoles Ónega ha recibido muchas críticas porque no ha sabido parar a Rosa Benito y se ha generado una situación realmente incómoda. La tertuliana ha menospreciado a los valencianos y gran parte del público ha hecho responsable a la presentadora de este desprecio. César Vidal, pareja de la comunicadora, se ha dado cuenta de que la buena fama no dura para siempre.

| GTRES

Sonsoles ha dado paso a una información relacionada con Xàtiva y la exmujer de Amador Mohedano ha hecho un comentario polémico. Ella prefiere cambiarle el nombre a la ciudad y usar la letra jota “porque estamos en España y somos todos españoles”. Las reacciones no se han hecho esperar y es una de las primeras veces que Ónega sale salpicada del escándalo.

Sonsoles disfruta de una experiencia envidiable y ha considerado que no debía corregir a su tertuliana en público para no hacerle de menos. Sin embargo, los espectadores creen que tendría que haber dado la cara por los valencianos, sobre todo porque ella tiene familia gallega.

“La señora Rosa Benito todavía no se ha enterado de que en España existen varias lenguas oficiales. No le gusta que Xátiva se llame así, para ella se llama Játiva porque dice que estamos en España”. Este mensaje publicado en Twitter demuestra que la guerra no ha hecho más que comenzar.

Sonsoles Ónega tiene problemas: “Una gran ignorante”

Sonsoles disfruta de una posición privilegiada dentro de Telecinco y su relación con el público era estupenda hasta el error de Rosa Benito. Los espectadores quieren que la presentadora se disculpe con los valencianos, pues consideran que debería haber sido más estricta. Es la primera vez que le atacan en las redes sociales, algo que podría haber asustado a sus seres queridos.

| GTRES

“Que Rosa Benito es una gran ignorante ya lo sabemos, pero Ónega, que va de periodista, su padre gallego, y permita esto. Encima presume de decir que ella dice Sangenjo, es demencial. Es tan ignorante como Benito porque es Sanxenxo y es Xàbia”, escribe un usuario bastante molesto.

César Vidal, pareja de la comunicadora, es arquitecto y no está acostumbrado a desenvolverse en ciertas situaciones. De momento no ha entrado en el conflicto, aunque fuera de cámaras habrá apoyado a Ónega porque sabe que la situación se ha descontrolado. Es cierto que el público no se ha sentido cómodo con su comportamiento, pero también es verdad que han alimentado el problema demasiado.

Rosa no se ha dado cuenta de la polémica que ha creado, permanece ajena e insiste en que su comentario está cargado de razón. “Ya basta, que Xàbia ni que Xàbia, ha sido Jávea de toda la vida. Es que ya está bien de cambiarle los nombres a los sitios”.

Sonsoles Ónega da la cara por los suyos

Sonsoles es una mujer informada y sabe que su colaboradora ha ofendido a muchas personas, pero no cree que tuviera mala intención. Siempre ha defendido a los suyos y esta ocasión no será diferente, a pesar de que ella ha salido perjudicada. Su novio César puede estar orgulloso de ella, siempre sale airosa de todos los conflictos.

Ónega empezó a salir con César Vidal a finales de 2020, después de separarse del padre de sus hijos. No quiere hablar de su vida privada, pero se ha convertido en una persona de interés público y entiende la prensa siga sus pasos. Siempre ha respetado el trabajo de los reporteros y tiene una sonrisa preparada para todos los que se acercan a ella.