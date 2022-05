Fernando, el padre de Sonsoles Ónega, hundido al confesar que ya no habrá perdón

Sonsoles Ónega ha heredado su instinto y buen saber hacer periodístico de su padre, Fernando Ónega.

La presentadora es una de las caras más queridas y respetadas de Telecinco, méritos que ha conseguido en tiempo récord. Sonsoles se puso al mando del programa de mediodía de Telecinco y tal ha sido el éxito que rápidamente Sonsoles consiguió otro programa, Ya son las ocho.

Incisiva, simpática, emotiva, objetiva y muy querida por público y trabajadores, Sonsoles siempre se fija en el talante de su padre para imprimir a su trabajo este exitoso carisma.

Por su parte, a sus 74 años, Ónega sigue en activo en el periodismo como uno de los periodistas con más bagaje intelectual e histórico de la España actual. Ónega fue director de prensa de la Presidencia en época de Adolfo Suárez, y puede vanagloriarse de escribirle gran parte de sus discursos.

Destaca, entre ellos, el mítico Puedo prometer y prometo que se ha erigido como símbolo de la Transición Española.

Ónega comenta regularmente la actualidad en los medios de comunicación. A raíz de la vuelta del rey emérito a España, el comunicador gallego acaba de lanzar el mensaje definitivo en La Vanguardia sobre los derroteros por los que puede avanzar este regreso.

Sonsoles Ónega recibe la demoledora sentencia: "no hay perdón"

Sonsoles Ónega lee siempre con mucho interés lo que escribe su progenitor. Además de opiniones fundamentadas, los textos de su padre le aportan contexto histórico y reflexiones con conocimiento de causa.

| GTRES

La vuelta del rey emérito a España ha revolucionado los programas y Sonsoles ha ofrecido una amplia cobertura del tema. Fernando por su parte afirma que "era la noticia que todos esperábamos desde hace casi dos años".

No obstante, también confirma lo que muchos sospechaban: la relación entre padre e hijo está completamente rota. "Si algo puso de manifiesto el episodio informativo fue la profunda desconexión entre Zarzuela y Abu Dabi. Si con el exilio voluntario del rey emérito se quiso cortar todo vínculo entre los dos reinados, con este episodio se demostró que la ruptura es real, en todos los sentidos de la palabra".

Sonsoles Ónega coincide con su padre en estas apreciaciones que se han comentado también en el programa televisivo que ella dirige.

Con la vuelta del rey emérito a España se quiere iniciar una nueva etapa. Juan Carlos quiere venir a su país siempre que lo desee y enmarcar estas visitas en la normalidad más absoluta. No obstante, según Ónega esto no será fácil, ya que hay que no está dispuesto a perdonarle.

▶️ Primeras imágenes del rey emérito Juan Carlos I al llegar a España

Sonsoles Ónega y la voz del pueblo

si algo representa Sonsoles Ónega es el sentido común y el hecho de poner palabras a lo que piensa el pueblo, la gente de la calle. Su padre también tiene claro que, en el tema del momento, hay dos líneas argumentales.

"las reacciones de todos los partidos que ayudaron a Pedro Sánchez a formar la mayoría de la investidura demuestran que no hay perdón político para don Juan Carlos". A pesar de lo que digan los políticos, Fernando Ónega considera que "hay una mayoría silenciosa y no tan silenciosa que lo sigue queriendo por la magnitud de su obra histórica".

| Facebook: Ya Es Mediodía

Sin embargo, el "ejército de portavoces políticos que lo insultan con las peores palabras siguen dictando sentencia de culpable y condenándolo a un exilio sin final".

Y lo más importante, "no solo se apunta al emérito, cuando se invoca la república, se apunta a Felipe VI", aunque para el cronista, "el rechazo social no existe si damos crédito a las encuestas".

Sonsoles Ónega seguirá tratando este tema en sus programas durante varios días. Quizá no exprese sus opiniones de forma tan clara y contundente como su padre, pero es una firme defensora de la monarquía. De hecho, Sonsoles Ónega es una de las mejores amigas de la Reina Letizia y siempre que tiene ocasión la defiende públicamente.