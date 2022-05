El desgarrador motivo por el que Sonsoles Ónega no está en Telecinco

Sonsoles Ónega ha causado baja por coronavirus en el programa que presenta cada mañana en Telecinco. Ya es mediodía, el espacio que lleva cosechando excelentes audiencias desde que echase a andar hace unos años, ha notado la ausencia de su conductora principal. La noticia ha dejado impactados a sus compañeros de programa y a la audiencia del espacio matinal de Mediaset.

Hoy, los espectadores del espacio producido por Unicorn Content se mostraban extrañados al ver quién llevaba las riendas del programa. Y es que estaba al frente del mismo el habitual suplente de Sonsoles Ónega cuando la madrileña se va de vacaciones.

El caso es que a eso de las 13:30, el presentador Marc Calderó aparecía en pantalla y dejaba en fuera de juego a todos los fieles del formato de Telecinco.

Sonsoles Ónega causa baja de Telecinco por coronavirus

Si bien Marc había presentado hace unas horas el programa de Telecinco del 1 de mayo supliendo a la periodista madrileña, lo de hoy ha sido una sorpresa. Todos nos hemos preguntado qué ocurría con Sonsoles, que debería haber vuelto hace unas horas a su puesto de trabajo.

| Mediaset

Antes de que se empezase a especular con la ausencia de Sonsoles Ónega del plató de Telecinco, ha sido el periodista el que ha salido al paso. Este ha querido evitar los posibles rumores de la ausencia de su compañera. Así, Marc ha confirmado que su compañera estaba enferma y no podía desarrollar su trabajo de presentadora como lo hace habitualmente.

Calderó ha confesado en Telecinco que Sonsoles Ónega tiene coronavirus. Pero no ha querido alarmar demasiado a los seguidores de la periodista. Por el momento, la hija de Fernando Ónega guarda silencio en sus redes sociales.

Sonsoles Ónega se despedía el pasado viernes de toda la audiencia para disfrutar de unas merecidas vacaciones. La comunicadora tenía el objetivo de disfrutar del puente del 1 de mayo junto a su familia, pero a la vuelta, las malas noticias han llegado a su casa.

Marc Calderó desvela en directo la mala noticia

Tal y como ha contado su compañero Marc, la presentadora se encuentra bien, pero en Telecinco mantienen unas medidas muy estrictas sobre el virus. Y si bien desde Sanidad ya no hay obligación de hacer cuarentena, Sonsoles está pasando el virus en su propia casa.

| Telecinco

"No se preocupen porque ella se encuentra fenomenal y no tiene ningún síntoma". Así lo desvelaba el periodista, a la vez que aprovechaba para enviarle un mensaje de apoyo en estos momentos. "Sonsoles, te mandamos un besazo enorme de todo el equipo, porque este programa sin ti no es lo mismo", ha dicho.

Sonsoles Ónega guarda silencio tras dar positivo en coronavirus

Por el momento, la protagonista de este problema de salud no ha reaccionado a la noticia de su ausencia por coronavirus. Si nos fijamos en la última publicación de Sonsoles Ónega data del pasado domingo 1 de mayo, Día de la Madre.

| Mediaset

En esta fecha tan especial para la periodista, esta publicó una fotografía muy tierna junto a uno de sus hijos en la que escribía lo siguiente. "Me lo como. Todos los ratitos juntos me dan la felicidad", rezaba el bonito mensaje de Sonsoles Ónega hacia su hijo.

Este bache en la salud de la presentadora también afectará de forma notable a Ya son las ocho. En esta ocasión, será Verónica Dulanto quien llevará las riendas tal y como hizo este lunes. La vuelta de Sonsoles al plató de Telecinco será efectiva cuando esta resulte negativa en el test de antígenos, algo que la madrileña desea comprobar cuanto antes.