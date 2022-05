Lara Álvarez oculta la enfermedad que lo podría cambiar todo

Lara Álvarez es la mujer de eterna sonrisa que se ha convertido en el alma de Supervivientes. Guapa, decidida y simpática, ilumina la pantalla con su presencia.

Las conexiones en directo con Honduras no serían lo mismo si no estuviese al otro lado del charco esta asturiana de 36 años. Su carisma, belleza y espectaculares bikinis son su carta de presentación y lo que la han convertido en todo un referente en este programa.

Estuvo a punto de no participar en esta edición del reality. Las negociaciones con la productora fueron bastante tensas y a última hora, aunque finalmente sí se llegó al ansiado acuerdo. Lara ha viajado a Honduras donde pasará casi tres meses a cuerpo de reina y combinando el trabajo con el placer y el descanso.

La periodista es uno de los principales enlaces que los participantes tienen con España y con el exterior. Lara Álvarez conoce lo que va pasando aquí y es de las primeras en saber si a algún concursante hay que transmitirle alguna información urgente.

También es la anfitriona principal de los familiares y amigos que viajan hasta las playas hondureñas para visitar a los supervivientes. Además Lara se encarga de poner orden en la palapa, con las discusiones que se generan durante las galas y las nominaciones y también de evitar que nadie haga trampas en las pruebas.

Lara es consciente de una información que puede cambiar la vida para una de las concursantes más queridas de la presente edición.

Lara Álvarez es una de las mejores presentadoras del país

La presentadora está preparada por si llegan órdenes de dirección para que comunique un problema grave de salud a uno de los concursantes. Y es que las noticias que le llegan de España para Anabel Pantoja no son nada esperanzadoras.

Su padre, Bernardo, ha empeorado su estado de salud durante las últimas horas. Ya a principios de año pasó varias semanas en el hospital aquejado de las complicaciones derivadas de la severa diabetes que padece. Entonces, Anabel estuvo a su lado en todo momento hasta que aparentemente se recuperó.

Fue entonces cuando decidió que se marchaba a Honduras a concursar al reality de supervivencia. Se marchaba tranquila, dejaba a su padre atendido y estable. Bernardo tuvo que ingresar de nuevo el día 4 de mayo, cuando Anabel ya se encontraba en Honduras, y todavía sigue bajo supervisión médica.

Además, parece que su estado ha empeorado mucho. Su mujer, Junco, no se separa de él y en las últimas horas, según informaban en Sálvame , ha recibido la visita de su hermano Juan.

Sus otros hermanos, Agustín e Isabel no han acudido al hospital a verlo, pues están en Sur América donde la cantante está realizando una exitosa gira de conciertos.

Anabel Pantoja podría tener que abandonar el reality

Según el espacio televisivo vespertino, la familia "no quiere alarmar en exceso, pero hay preocupación. La información que llega de hospital es que no estaría pasando por su mejor momento después de tanto tiempo ingresado".

Lara Álvarez está al tanto de la actualización de esta información, pero lógicamente, no lo transmite a Anabel. Después de unos primeros días en los que se especuló con que podría abandonar el reality como hizo anteriormente, Anabel Pantoja ha cogido fuerza y va a por todas.

Esto tiene más mérito todavía teniendo en cuenta que no tiene a nadie que la defienda en el plató. Su prima, Isa Pantoja, tiene exámenes y no puede ir, su amiga, Belén Esteban, no puede andar y su otra amiga, Susana Molina, no quiere ponerse frente a las cámaras

Anabel quiere llegar a la final, consciente de que es una de las favoritas para hacerse con los 200.000 euros. Si su padre empeorara mucho, Lara Álvarez tendría que darle la mala noticia y es probable que la sevillana decidiera regresar a España para estar al lado de su progenitor.