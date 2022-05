La novia de David Bustamante reaparece y desata los rumores

David Bustamante le sonríe a la vida y la vida le devuelve la sonrisa. Eso se desprende de sus últimos mensajes públicos en los que hace gala de pasar por un gran momento en su vida.

Está triunfando con el musical que protagoniza, Ghost, que hasta el 12 de junio se puede ver en Valencia. Cuando su éxito como cantante se encontraba en un momento de cierto estancamiento, David supo aprovechar la oportunidad y reinventarse como actor de teatro musical. Su espectáculo lleva ya más de 400 funciones.

Lo que en un principio parecía una aventura sin demasiadas garantías y con críticas negativas ha acabado cuajando. El cántabro ha sabido encontrar su lugar sobre los escenarios y no descarta seguir por este camino artístico a partir de ahora.

En lo personal, David está encantado junto a su novia, Yana Olina. Empezó de forma discreta con Bustamante tras el sonado divorcio de este con Paula Echevarría.

Tras aquella tormenta, David necesitaba tranquilidad y alguien que le quisiese más allá de su fama y reconocimiento. Yana así lo ha hecho y ya llevan cuatro años de feliz relación. Se conocieron en el programa Bailando con las estrellas y desde entonces son inseparables.

Ni David Bustamante ni su pareja son excesivamente amantes de publicar su vida en redes sociales. Tras la sobreexposición mediática que padeció David tras su separación de Paula, ahora vigila mucho más la exposición de su vida personal.

Además, siempre que atiende a la prensa las preguntas se repiten. ¿Cuándo piensa casarse con Yana Olina? ¿Piensan en ser padres próximamente?

Él, educadamente, deja las respuestas en el aire. No descarta nada, asegura que están muy bien como están y que cuando llegue el momento, llegará.

Pues bien, la última foto que ha publicado la bailarina en su Instagram ha desatado el rumor: ¿Será David Bustamante padre de nuevo?

La joven, sonriente y feliz, tumbada sobre el césped y tapándose el abdomen reflexiona sobre la atracción. "Hay personas que te atraen y no sabes por qué es exactamente. ¿Sonrisa? ¿Gestos? Pero siempre estás feliz de ver a esa persona, así de simple".

Un misterioso mensaje, con el que insta a que sus seguidores mencionen a esas personas que hacen feliz a la gente. Su postura y radiante felicidad apuntan a que quizá pronto nos dé buenas noticias.

David Bustamante y sus artes de seducción

David Bustamante compagina su trabajo artístico con acciones publicitarias y apariciones en televisión. Es un personaje popular y como tal, las marcas se lo rifan para promocionar sus productos.

Una de sus últimas campañas nos descubre algunos de los secretos personales de David. Se declara un "buen seductor" y afirma que la música le ha ayudado mucho para ligar. Asegura que conquistarle a él es fácil: "que me sepan dar cariño, soy como un osito, cuando me siento cuidado y mimado, me tienen para siempre".

Yana sabe como tratar a David y este es el secreto de su éxito. La música también jugó un papel fundamental en sus inicios, ya que se conocieron en un programa de baile y allí se enamoraron.

Ahora pasan todo el tiempo que pueden juntos. Hace poco, por ejemplo, les vimos en el restaurante de Martín Berasategui y no hace mucho en Mallorca, donde Yana Olina es la directora del Club de Baile Deportivo de Felanitx.

David Bustamante, a sus 40 años y Yana Olina, que tiene 34, están en un excelente momento vital. Una boda y un bebé pondría el broche de oro a una felicidad construida a base de cariño, amor y mucha música.