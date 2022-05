David Bustamante para el concierto para mandar un aviso a su novia

David Bustamante y Yana Olina son una de las parejas del momento en la prensa del corazón.

El cantante y la bailarina se conocieron hace cuatro años cuando el artista participaba en Bailando con las estrellas. Ahora, el intérprete de Dos hombres y un destino ha querido mandar un emotivo mensaje a su novia desde uno de sus conciertos.

Tras su divorcio con Paula Echevarría, David Bustamante ha conseguido rehacer su vida. Fue en 2018 cuando el cantante conoció a Yana Olina y desde entonces no se han separado. Para él, la bailarina es uno de sus pilares fundamentales y no duda en compartir todo tipo de momentos junto a ella.

El extriunfito, inmerso en su gira musical, puso rumbo a Valencia y aprovechó la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras. "Comparte mis luces, mis sombras, mis días, mis alegrías y mis tristezas, le quiero dedicar este concierto porque sé que es muy especial para ella", exclamó un emocionado David Bustamante.

El cántabro explicó el motivo de esa declaración de amor y es que, Yana Olina es de Torrent, una ciudad cercana a Valencia. “Se crió aquí. Ella es un ángel, algo bueno tendré que haber hecho para merecerte", dijo el cantante ante los gritos y vítores de los allí asistentes.

| GTRES

Aunque David Bustamante no es asiduo a abrir su corazón en público, quiso seguir su cariñoso mensaje: "Quiero decir públicamente que cada día que pasa te amo más. Eres maravillosa, lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero mucho, Yana”.

La respuesta de la joven no se hizo esperar. Yana Olina, que estaba entre los presentes, compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparecía David Bustamante dedicando esas bonitas palabras. ¡Un momento de lo más tierno que demuestra lo que se quieren!

David Bustamante y Yana Olina, cuatro años de amor ininterrumpido

David Bustamante y Paula Echevarría pusieron fin a su matrimonio en 2017. Pese a ser una pareja querida por el público, el amor entre ellos se acabó once años después de sellar su compromiso matrimonial. Fruto de su relación, nació su hija Daniella dos años después de casarse.

Y aunque el cantante no estaba pasando su mejor momento, la vida le puso en su camino a Yana Olina. Durante su participación en Bailando con las estrellas, David Bustamante conquistó a la bailarina y comenzaron una relación sentimental que dura a día de hoy.

| GTRES

El artista está de lo más enamorado y ha mostrado sus sentimientos en más de una ocasión. Además, desveló que su madre habría precedido esta relación antes de concursar en el programa de baile. "Tú vete, que seguramente encontrarás al amor de tu vida", comentó David Bustamante en La Noche D haciendo referencia a su progenitora.

En ese mismo programa, el cántabro aseguró que solo tuvo tres meses para poder enamorar a Yana Olina. "Así me las gasto. Gané el programa y me llevé a la bailarina. ¿Cómo te quedas?", añadió David Bustamante entre risas.

Cada vez que habla de su relación, el cantante solo tiene palabras de agradecimiento para su novia. “Es bastante más agradable como pareja que como profesora. Es increíble, de las mejores personas que he conocido en mi vida. Me completa, me hace feliz”, espetó cuando acudió de invitado a La Mañana de TVE.

Eso sí, por ahora la pareja no tiene planeado casarse a corto plazo. Aunque se encuentran en un gran momento, David Bustamante y Yana Olina están disfrutando de su amor sin hacer planes de boda. "¡Qué prisa tenéis!", espetó el cantante ante la pregunta de los periodistas que le preguntaron por ello.