David Bustamante se harta y le confiesa a su novia que no habrá boda ni nada

David Bustamante, cantante de música en español, se entera de los planes que tiene Chenoa con su boda. Tras dos años de pausa debido a la pandemia, el evento más esperado ya tiene fecha, será el 22 de junio del 2022. Chenoa lo publicó como exclusiva en la revista Hola!.

Estrenará un precioso vestido del diseñador Hannibal Laguna, del que aún no se sabe ningún detalle más. Tampoco se conoce el destino de la luna de miel que Chenoa y Miguel, su prometido, harán.

| TVE

Sin embargo, no parece que vaya a ser como se iba a celebrar desde un principio. En 2020, su enlace iba a ser por todo lo alto, pero ahora los novios han decidido hacer una fiesta mucho más íntima. "Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos", ha confesado Chenoa en la revista Lecturas.

Por ese motivo, han tenido que reducir la lista de invitados. Además, la novia ha decidido hacer una cena con los triunfitos, pero no coincidiría con el día de su boda.

| GTRES

Muchos de los que habían confirmado su asistencia no les ha sentado bien.

Entre ellos, son varios triunfitos los que Chenoa no ha querido invitar en esta segunda fecha. Así pues, se han quedado fuera David Bustamante, Manu Tenorio y Nuria Fergó. Además, Àlex Casademunt, tras el trágico accidente en el que fallecío, no podrá juntarse con los triunfitos y David Bisbal, por su antigua relación con Chenoa, ya no aceptó en la primera fecha.

No obstante, los no invitados han intentado esquivar el tema como han podido. "Eso son cosas de ella, yo ahí no digo nada", declaró Nuria hace poco. "Me encantaría ir, pero lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz" concluía Manu, quien no había sido invitado desde un primer momento.

David Bustamante, indignado con la decisión repentina de Chenoa

| GTRES

Del mismo modo, no todo ha sido felicitaciones a los prometidos. David Bustamante estaba muy ilusionado con el enlace de su compañera de profesión. Sin embargo, el cambio de Chenoa tan inesperado ha sorprendido a todo el mundo, en especial, al triunfito.

Al ver que ya no hay opciones de que Chenoa cambie de opinión, Bustamante ha decidido comunicárselo a su nueva novia, Yana Olina, con quien no tiene planes de boda de momento.

Ambos tenían ganas de asistir, pero la decisión de Chenoa ha cambiado el rumbo de la pareja. Ahora Chenoa está pensando a donde se irán de viaje, de novios aunque todavía es un destino desconocido para todos.

La mala suerte que preocupa a David Bustamante

No solo son le llegan malas noticias a David Bustamante desde Mallorca. El cántabro está desesperado porque piensa que la desgracia le persigue. Este sábado, el cantante iba a actuar en el Palacio de Congresos de Mérida. Sin embargo, no ha podido asistir porque se ha cancelado.

| GTRES

El motivo de esta desagradable información ha sido el insuficiente número de entradas vendidas del concierto. A pesar de que en la página oficial del triunfito salía que estaban agotadas, lo cierto es que la productora del concierto ha desmentido este hecho.

Además, ha añadido que no era posible económicamente llevar a cabo el espectáculo.

Dichas entradas oscilaban entre 35 y 40 euros. Esto podría ser la principal razón para los fans, ya que no están pasando por sus mejores momentos. Del mismo modo, las personas que habían comprado las entradas, recibirán el dinero de vuelta en un plazo de 90 días como máximo.