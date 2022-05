Nora, la novia de Jorge Fernández que sufre por lo que ha visto

Jorge Fernández está pasando por una de las mejores etapas de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Tras su dolorosa separación de Lucía Marzo, el vasco ha recuperado la ilusión junto a Nora Arístegui.

Aunque no solo le va bien a nivel sentimental. En los últimos tiempos, el televisivo se ha convertido en uno de los presentadores más míticos de Atresmedia. Y es que, sus más de diez años frente a La ruleta de la suerte, le avalan.

| Antena 3

Durante todo este tiempo, el actor ha presenciado alguna que otra divertida anécdota, pero, en esta ocasión, ha sido él mismo el que ha protagonizado uno de los momentos más hot de este conocido concurso de Antena 3.

El pasado mes de octubre, y tras repetir varios programas a causa del confinamiento, el formato regresó con una nueva entrega y tres nuevos concursantes que llegaron con muchas ganas de llevarse el premio final del concurso.

Pero, como era de esperar, este regreso no estuvo exento de anécdotas y, nada más empezar la emisión del pasado 15 de octubre, Jorge Fernández hizo una confesión que no le sentó muy bien a su pareja Nora.

La novia de Jorge Fernández no puede creer lo que acaba de escuchar

Si por algo se caracteriza Jorge Fernández es por su total dedicación a su trabajo. Durante estos últimos años, el modelo ha conseguido formar un tándem perfecto junto a la azafata del formato, Laura Moure.

En más de una ocasión, ambos nos han regalado divertidos momentos juntos, pero, esta vez, el protagonista indiscutible de día fue el novio de Nora.

Laura Moure son la cara visible de | Atresmedia

En esta última década, el actor se ha entregado en cuerpo y alma a La ruleta de la suerte, por eso no es de extrañar que nos haya regalado algún que otro momento que quedará para siempre en la historia del formato.

El pasado 15 de octubre de 2021, Nora se quedó sin palabras tras ver la declaración de amor que un participante le dedicó a su pareja públicamente.

Aquel día, Jorge Fernández dio la bienvenida a Omar, uno de los tres aspirantes a ganar el bote final del concurso. Durante su presentación, el joven aseguró que no había podido dormir de los nervios.

A pesar de aparecer en un programa de televisión, lo que más ansiedad le provocaba era tener a Jorge Fernández frente a frente. Y es que, tal y como confesó, el presentador es una de las personas que más le atraen físicamente.

| GTRES

"Me pones mucho", aseguró Omar, consiguiendo que el presentador se sonrojara. "Te pongo nervioso, seguro", contestó Fernández sin saber qué decir.

"Me pones nervioso y otra cosa también", le respondió Omar, provocando una gran reacción en el público de La ruleta de la suerte.

Al percatarse de las intenciones del participante, Jorge Fernández decidió seguirle el juego. "Cuando he llegado y te he visto no me has dicho nada", aseguró el vasco, con un toque de humor. "No te he dicho nada porque lo bueno se hace esperar", le respondió el aspirante.

Tras escuchar su respuesta, el novio de Nora aseguró que jamás se había encontrado con una situación similar. "Más a saco no puedes empezar, nunca me ha entrado un concursante de esta manera".