Anna Ferrer confiesa que tiene una nueva ilusión tras romper con Iván Martín

Anna Ferrer paralizó el mundo del corazón cuando su entorno filtró que estaba atravesando una crisis sentimental importante. Ha estado mucho tiempo al lado del actor Iván Martín, pero ha descubierto que es más feliz lejos de él y ha actuado en consecuencia. Recientemente ha confesado que tiene una nueva ilusión: disfrutar de la Feria de Sevilla y olvidarse de sus problemas.

Anna Ferrer es conocida por ser hija de Paz Padilla, pero el paso del tiempo la ha convertido en un rostro completamente independiente. Es empresaria y trabaja de influencer, así que no necesita la fama de sus apellidos para hacerse un hueco en los medios. La prensa sigue sus movimientos, por eso ha sido ella la que ha confesado que vuelve a estar ilusionada.

| Europa Press

Anna quiere evitar cualquier escándalo que dañe su intimidad, motivo por el que ha dado un paso adelante para confesar lo que está sucediendo. Se ha tomado unas pequeñas vacaciones para viajar a Sevilla y disfrutar de la Feria de Abril, aunque todavía siga afectada. Nunca pensó que su relación sentimental se iba a romper de una forma tan repentina, pero tiene que continuar caminando.

Anna tiene una maestra perfecta: Paz Padilla, quien le ha enseñado que lo más inteligente es contar la verdad y ser honesta. La influencer, según publica la revista Semana, estaba cansada de Iván Martín porque se había dado cuenta de que no le necesitaba. Su entorno asegura que en la relación existía cierta dependencia hasta que la hija de Paz dio un golpe en la mesa.

Iván Martín sigue teniendo contacto con su antigua familia política porque realmente no ha sucedido nada grave. Simplemente se independizó con Ferrer en un piso situado en el centro de Madrid y ambos se dieron cuenta de que se habían precipitado. Antes de tener un problema mayor decidieron terminar su historia de forma discreta, pero alguien filtró lo que estaba pasando.

Anna Ferrer está arrasando en su nueva vida

Anna ha llegado a la Feria de Sevilla siendo una mujer soltera y no ha tardado en convertirse en el centro de todas las miradas. Disfruta de un gusto excelente, de ahí que muchas marcas quieran contar con ella para patrocinar sus productos. A pesar de que sentimentalmente sigue tocada, ha recuperado la ilusión por su trabajo y tiene más proyectos que nunca.

| Europa Press

La influencer, según ha contado su madre, está preparando algo que llegará el próximo verano y que va a dar mucho de qué hablar. Es empresaria, de hecho ha recibido varios premios porque su andadura en el mundo de los negocios es perfecta. Siempre tiene una sonrisa preparada para todos los periodistas, aunque de su ruptura prefiere no hablar.

La hija de Paz Padilla sabía que alguien había filtrado su separación, así que no tuvo más remedio que dar explicaciones en sus redes. Pero no ha ganado dinero gracias a este asunto y todo hace pensar que no volverá a tratar el tema.

“Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme y apoyarme”, escribió Ferrer.

Anna Ferrer manda un mensaje importante

Anna ha aprovechado su estancia en Sevilla para felicitar a Paz Padilla por el Día de la Madre y su mensaje ha emocionado a todos. La andaluza ha sido despedida de Telecinco, golpe que ha puesto en manos de sus abogados, pero puede estar tranquila. Siempre podrá contar con el calor de su hija, quien siente auténtica pasión por ella.

La influencer ha publicado una fotografía especial y debajo ha escrito unas palabras cargadas de emoción. “Mi ejemplo de sacrificio, trabajo, fortaleza, humildad, alegría y bondad. Te quiero y estoy muy orgullosa de ti y todo lo que estamos creando juntas”.