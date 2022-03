Jorge Fernández revela el error en su vida privada que casi le cuesta un disgusto

Jorge Fernández lleva muchos años al frente de uno de los programas con más audiencia de las mañanas en televisión.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



La ruleta de la suerte es un concurso desenfadado, y que nos regala momentos épicos de los participantes, que se vuelven virales en pocos minutos.

Además, también es habitual que con la simpatía y espontaneidad que le caracteriza, Jorge Fernández cuente diferentes anécdotas de su vida que no dejan indiferente a nadie.

| Atresmedia

Por esta razón, el programa de Antena 3 se ha erigido en lo más visto de la sobremesa. Y tiene el honor de ser el concurso más longevo de la cadena de Atresmedia.

El espacio presentado por Jorge Fernández lidera las audiencias con un 20% de cuota de pantalla, a pesar de los intentos de la competencia de Ya es mediodía por hacerse por el primer puesto.

Jorge Fernández confiesa que la lio con un truco casero

En esta ocasión, ha sido el propio modelo y presentador el que ha desvelado una historia que estuvo a punto de costarle un serio disgusto.

El caso es que, tras resolver un panel, el presentador contó un incidente que vivió en casa y lo ha hecho público para que los espectadores del programa no hagan lo mismo.

'Sobre la cafetera', era la pista que dio el comunicador a los concursantes. Tras algunos intentos, Olga acabó acertando la respuesta del panel. "Si la lavas solo con agua, el café no sabe mejor", decía.

| GTRES

Con el boom de Internet, los remedios caseros han proliferado de forma notable. Este hecho ha provocado que los usuarios de la Red puedan arreglar algunos problemas que les surgen en el día a día.

Sin embargo, como muchas cosas en esta vida, estos consejos virtuales también tiene su parte 'fake'. Y es que, al fin y al cabo, hay muchas veces que estos trucos son más un engaño que otra cosa.

▶️ Vuelve Camera Café: Pero falta el personaje más querido.

Jorge Fernández relata su mala experiencia con los 'tips' de Internet

"Hay un mito por ahí, que es falso, que dicen que solamente sabe mejor el café si la cafetera la lavas solo con agua. El recipiente donde se echa el agua, solo con agua. Nada de jabón", se arrancaba el presentador sobre el 'falso mito' en el que habían ideado el citado panel.

"El café suelta unos aceitillos que si no lo lavas cada cierto tiempo pues, al final, puede incluso hasta saber mal", confesaba Jorge.

| Antena 3

"Yo una vez la lie porque leí en internet que con vinagre se eliminaba todo, que la depurabas y todo. Había que tenerla durante unas horas".

"Entonces, eché vinagre y agua, lo mantuve ahí", confesaba Fernández sobre el consejo del que se fio. "Después de limpiarla, me puse un café y... madre mía", lamentaba el comunicador.

"Me di cuenta de que el café con vinagre no me gustaba nada"

Jorge Fernández había caído en la trampa de uno de esos tips que están en Internet y son un claro fraude. "Me di cuenta de que el café con vinagre no me gustaba nada, tuve que comprar otro recipiente de estos porque el otro lo tuve que tirar", admitía.

Así dejaba claro que el consejo que siguió para limpiar la cafetera con vinagre también era un 'fake'.

Juanjo, concursante de La ruleta de la suerte, quiso entrar de lleno en la anécdota y se refirió así a Jorge Fernández. Juanjo le espetó que al menos se habría tomado "con azúcar el café".

Un comentario que llevó al presentador a responder que el café no se toma con azúcar. "El muy cafetero se toma el café sin azúcar", concluyó su 'speech' Jorge Fernández.