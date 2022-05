La última foto de Ana Rosa Quintana confirma el secreto a voces

Ana Rosa Quintana sigue recuperándose de la operación a la que se vio sometida hace unas semanas en la recta final de su tratamiento contra el cáncer. Fue una intervención que la veterana periodista de Telecinco superó con creces.

Esta exitosa operación ha provocado que su estado anímico sea más óptimo en estos duros tiempos para ella.

Ana Rosa Quintana se veía obligada a dejar la televisión el pasado mes de noviembre después de que los médicos le diagnosticasen un cáncer de mama.

| Mediaset

La presentadora de El programa de Ana Rosa se despedía de su audiencia con un mensaje que helaba el corazón de los que más la quieren.

Ana Rosa Quintana fue diagnosticada de cáncer en noviembre

"Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes. Y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida", comenzaba.

| GTRES

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…", empezó expresándose visiblemente emocionada.

Tras un tiempo alejada del medio, en Navidades publicó su primer post tras anunciar la enfermedad. Y por fin todos sus seguidores conocieron de primera mano cómo estaba viviendo ese proceso tan complicado la icónica presentadora de Telecinco.

▶️ Ana Rosa Quintana se sorprende del mensaje que ha recibido

La comunicadora de Telecinco, siempre positiva en su recuperación

"Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas. Disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", explicaba Ana Rosa sus rutinas saludables.

Además, en otras de sus publicaciones, puso en valor el yoga y habló de los beneficios de este en su actual estado. "Estos procesos, son procesos duros física y emocionalmente así es que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento. Han sido tiempos de acompañar desde el corazón y de coger la mano para dar aliento y seguiré haciéndolo siempre que pueda".

| Europa Press

"Hoy solo puedo decir que estoy muy orgullosa de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo. De sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa. Escuchando su cuerpo de una manera más consciente, trabajando la energía con sensibilidad y respeto", decía Carmen Cánovas, profesora de yoga que ha ayudado mucho a la comunicadora.

La última foto de Ana Rosa Quintana confirma la realidad

Volviendo al presente, lo último que se sabe de la presentadora madrileña es que continúa en plena lucha contra el cáncer.

Tal y como contó en sus páginas la revista Diez Minutos, Ana Rosa acudía hace días a una comida de lo más romántica con su marido, Juan Muñoz. De esa velada, existen unas fotos en las que aparece Ana Rosa vestida con un traje azul celeste de Red Valentino.

Estas imágenes se tomaron días más tarde de que Joaquín Prat contara en pleno directo que la comunicadora tendría que pasar por el quirófano. Una operación necesaria para eliminar cualquier tipo de resto que pudiera haber de la enfermedad.

La citada operación tuvo lugar el pasado 22 de abril y fue un éxito total, según desveló el comunicador de la cadena de Fuencarral.