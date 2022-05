Los nietos de Carmen Borrego descubren el secreto que avergüenza a las Campos

Carmen Borrego ha concedido una entrevista en Lecturas para hablar de la boda de su hijo José María Almoguera, el más desconocido del clan. Nadie sabía que se había contraído matrimonio con Paola Olmedo, una esteticista que ha aportado dos niños al nuevo matrimonio. Es una relación relativamente corta porque se conocieron hace un año, pero enseguida se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro.

Carmen Borrego ha explicado que considera nietos a los hijos de Paola, pues son dos jóvenes maravillosos que han pasado mucho tiempo con ella. Eso sí, le ha recordado a su nuera que le encantaría ser abuela de forma biológica, cuanto antes mejor. Los recién casados se encuentran fuera de España, pero esto no ha evitado que se hable de ellos y los comentarios no son precisamente buenos.

Carmen ha intentado esconder el altercado que José María tuvo con el director de Sálvame momentos antes de la famosa boda. El problema es que Kiko Hernández ha sacado el secreto para dejar claro que las cosas no son tan bonitas como se quieren contar. Es cierto que todo el mundo habla bien del sobrino de Terelu Campos, pero este también ha cometido errores.

Carmen entiende que vender una exclusiva genera consecuencias y admite todas las críticas, pero exige respeto por su nueva familia. Quiere proteger a Paola y a sus niños, de hecho en Lecturas ha hecho una promesa que no ha dejado indiferente a nadie. “A sus hijos los trataré como nietos, pero le he dicho que me tiene que prometer que me va a dar un nieto a mí”.

Carmen Borrego ha intentado tapar el problema

Carmen sabía que José María no se había portado bien con David Valldeperas, director de Sálvame, pero no quería entrar en detalles. El joven se enteró de que el periodista quería meter una cámara dentro de la finca en la que se celebraba la boda. Tardó poco tiempo en acudir al plató de Jorge Javier Vázquez para enfrentarse a él y Kiko Hernández ha desvelado cómo fue la discusión.

“Aquí pasó algo muy fuerte y ahora ya se puede contar”, empezó diciendo el antiguo concursante de Gran Hermano. “El otro día Carmen Borrego se volvió loca, se quitó el micrófono y se quería ir. Fue porque dije que había alguien que quería reventar la boda, que entró y dio algunos detalles y demás”.

“En esa publicidad baja el hijo de Carmen, que estaba preparando cosas de su programa y le dice al director: «Tú a mí no me fastidias la boda»”. Borrego promete que la discusión no fue tan fuerte, pero varios miembros de Sálvame le han dado la razón a Kiko. Las Campos habían intentado esconder este secreto porque siempre han tenido una imagen impoluta.

Carmen Borrego sabe que su familia ha llorado

Carmen está sometida a mucha presión porque hay mucha gente que le considera “el patito feo” del clan Campos. Ella ha explicado que nunca ha notado ninguna diferencia entre ella y su hermana Terelu. También ha dejado claro que María Teresa Campos trata por igual a todos sus nietos porque cada uno ocupa un papel importante para ella.

Borrego estaba avergonzada por el desencuentro que José María había tenido con David Valldeperas, por eso no quería hablar del tema. Pero su amigo Kiko lo ha sacado a la luz y ahora todo el mundo quiere saber quién es realmente el hijo de la colaboradora.

La tía de Alejandra Rubio está desbordada porque sabe que tiene una familia a la que proteger: nuevos nietos y una nuera estupenda. Han contado que su relación con Paola no es buena, acusación que no se corresponde con la realidad. Asegura que lo conoce todo sobre ella y que es una persona estupenda, le define como “una madraza”.