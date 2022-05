Paz Padilla se rompe al descubrir la traición de su propia hija

Paz Padilla lleva semanas ocupando los titulares de la prensa rosa, desde que salío de Telecinco. Su relación con los colaboradores de Sálvame y sus proyectos profesionales son dos de las cosas que persiguen a la presentadora.

Afortunadamente, últimamente Paz ya no responde estas preguntas, pero no se imaginaba que ahora fuera el centro de atención por algo peor. Su hija, Anna Ferrer, le ha traicionado.

Paz Padilla, unida a su familia tras su adiós a Sálvame

Una trifulca con Belén Esteban fue la gota que colmó el vaso. Los directores de Sálvame decidieron prescindir de Paz Padilla y la gaditana nunca más pisó el plató de Telecinco. Y parece que es la mejor decisión que ha podido tomar, pues todo en la vida le va bien.

Está centrada en sus propios proyectos, como el teatro, sus libros y la empresa de ropa que comparte con su hija, Anna Ferrer. A pesar de que la presentadora ha tenido que enfrentarse a millones de rumores tras su despido, Paz puede asegurar que está feliz.

Eso sí, estas declaraciones las hacía mucho antes de que la gaditana se enterase de la última traición que ha llevado a cabo su hija. Paz Padilla no da crédito…

Paz Padilla, traicionada por su hija

La relación que Paz mantiene con su hija es envidiable y no hay día que la presentadora no se enorgullezca de ella. Junto a ella ha creado No Ni Ná. Una empresa de ropa con la que este verano viajará por toda España para vender las prendas más populares.

Ambas se han adentrado en esta aventura, y viajarán juntas estos meses. Sin embargo, en las últimas horas, se han enfrentado, y todo por la traición de Anna a Paz.

No tiene nada que ver con el trabajo, pero Anna ha hecho algo que no le gusta nada a Paz Padilla. ¿De qué se trata? Ni más ni menos que de un tatuaje.

Sin que la expresentadora se enterase, Anna entraba en un estudio de tatuajes para marcar para siempre su piel. A sabiendas de que Paz Padilla vería el vídeo, Anna pedía perdón de antemano.

Lo curioso es que la joven no se ha hecho tan solo un tatuaje. Se ha marcado en la piel la friolera cifra de dos. “Sorry mamá”, escribía.

Paz Padilla también tiene tatuajes

Aunque Paz Padilla puede llegar a sentirse molesta por la última decisión de su hija, esto no será un motivo de discusión entre ambas. Cabe recordar que hace un par de años, Paz Padilla cayó en la tentación y también se hizo un tatuaje.

Y se lo hizo igual que su hija Anna y la anterior pareja de esta. Los tres decidieron hacerse un rayo en el tobillo, así como una cara sonriente en el brazo.

Así lo contaba Paz Padilla en su cuenta de Instagram: “Nunca invites a tu casa a un tatuador”, bromeaba.

Paz Padilla, el apoyo de su hija tras romper con su novio

A pesar de las trifulcas que puedan tener, ambas son uña y carne. Y más ahora, después de que Anna confirmase en sus redes sociales que, tras muchos años de relación, había roto con su pareja, Iván.

Paz es ahora el apoyo fundamental de su hija, y no se separa de ella. Así pues, recorrerán juntas España con su proyecto empresarial y conocerán la cultura de todas las ciudades por las que atraviesen.