María Patiño confirma que la separación podría producirse en cualquier momento

María Patiño lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y sabe perfectamente que hay líneas rojas que no deben cruzarse. Recientemente ha presenciado una discusión que podría ser el principio del fin de una relación que parecía indestructible. Estamos hablando de la amistad entre Carmen Borrego y Rocío Carrasco, vínculo que no atraviesa por su mejor momento.

María Patiño se ha preocupado por su compañera Carmen porque se ha dado cuenta de que estaba sufriendo de verdad, no era espectáculo. Rociíto no ha ido a la boda de su hijo José María Almoguera, pero ha reconocido que sí hubiera estado en la de Alejandra Rubio. La colaboradora no consiente que nadie menosprecie a su familia, ni siquiera su buena amiga Rocío.

María ha consolado a la hermana de Terelu Campos, se ha acercado a ella y ha intentado que asimile el golpe lo antes posible. Borrego ha vendido la exclusiva de la boda de su hijo, pero no tenía intención de ganar dinero, simplemente quería ayudar. Está nerviosa porque José María se encuentra fuera de España y no está disfrutado del viaje por todas las polémicas.

María ha confirmado, gracias a unas declaraciones que ha hecho Carmen, que la separación entre Carrasco y las Campos está cerca. De momento mantienen las formas, pero es imposible negar que hay una brecha: primero fue Terelu y ahora Carmen Borrego. La antigua directora de programas reconoce que está dolida por el comportamiento de su amiga.

“No me ha parecido bien que Rocío Carrasco diga que sí iría a la boda de Alejandra Rubio”, ha comentado la colaboradora muy emocionada. Patiño se ha sentado a su lado y ha puesto en valor el trabajo que ha hecho en la boda de José María. La periodista considera injusto que todos carguen contra Borrego, pues se ha esforzado mucho para que su hijo sea feliz con Paola Olmedo.

María Patiño descubre el verdadero problema

María se ha dado cuenta de que Carmen no estaba molesta por la ausencia de Rocío en el enlace entre José María y Paola Olmedo. Lo que realmente le ha molestado es que la reina del feminismo dijera que sí hubiera apoyado a Alejandra. Este comentario ha reavivado la polémica y la tertuliana está luchando duro para no entrar en ningún conflicto.

Patiño ha apoyado a la hermana de Terelu y ha descubierto de que la separación entre esta última y Rociíto es más que probable. Carrasco no está acostumbrada a recibir críticas de las Campos y Carmen se ha saltado la tradición para defender a José María. No consiente que nadie le haga de menos, pues es un chico responsable que nunca ha participado en escándalos.

La hija de María Teresa le ha enviado un mensaje a Rocío, quien hasta hace unas semanas era alguien más de su familia. “Tú puedes ir a la boda que quieras, aunque me parece que con lo que se ha montado digas que sí irías a la de Alejandra, no me ha parecido bien. Hoy era bastante inoportuno para mí y para mis hijos y me ha dolido”.

María Patiño está siendo lo más justa posible

María estaba presentando Sálvame cuando ha estallado el conflicto y se ha dado cuenta de que el dolor era completamente sincero. No quería profundizar en la herida, pero no ha tenido más remedio que preguntar a Carmen para saber la verdad. La tertuliana ha prometido que no tiene ningún problema con Carrasco, pero hay mucha gente que duda de esta afirmación.

“Yo creo que no lo ha hecho para hacerme daño, pero me ha hecho daño”, ha comentado Borrego intentando justificar su postura. Es la primera vez que hay una grieta entre las Campos y Rociíto, pero podría ser definitiva. No está en juego los sentimientos de Carmen Borrego, encima de la mesa está el sufrimiento de José María Almoguera.