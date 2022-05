El nieto de María Teresa Campos les hace un valioso regalo a los invitados de su boda

María Teresa Campos está de celebración: su nieto José María Almoguera ha reunido a la familia en una boda bastante especial. Es la primera vez que el clan se reúne después de las disputas que tuvieron en el pasado y hay una cosa que es evidente. Siguen siendo un grupo muy importante dentro de la prensa del corazón, por eso todos los medios están pendientes del evento.

María Teresa Campos sabe que José, como le llaman los suyos, ha tenido un gesto especial con sus invitados: no les ha retirado el teléfono. El programa Viva la Vida, espacio en el que el joven trabaja detrás de las cámaras ha dado la noticia en primicia. “Es un encanto y se casa con la mujer de su vida, con Paola”, ha comentado Emma García muy emocionada.

| Europa Press

María Teresa está emocionada porque lleva un tiempo retirada y hace mucho tiempo que no acude a un evento tan importante. José María le ha hecho un regalo especial, a ella y al resto de invitados: todo el mundo podrá hacer fotografías. Este dato ha sorprendido a los espectadores, pues Carmen Borrego ha negociado con una revista para vender la exclusiva de la boda.

José María Almoguera confía en su entorno, sabe que no hay ningún topo y no ha querido tomar ningún tipo de medidas. Kiko Hernández, colaborador de Sálvame, ha insinuado que la familia Campos tiene un traidor que trabaja en Viva la Vida. Este dato podría no corresponderse con la realidad, pues los integrantes del programa han hablado maravillas del joven.

María Teresa, según ha contado su hija Terelu Campos, podría estar disgustada porque en la boda habrá una gran ausencia. Rocío Carrasco, quien supuestamente era un miembro más del clan, no puede asistir por motivos que siguen siendo un misterio. La periodista Pilar Vidal, amiga de Rociíto, ha dejado claro que “no ha sucedido nada entre ellas”.

María Teresa Campos presenciará un tenso reencuentro

María Teresa es una maestra de los medios de comunicación y sabe mejor que nadie cómo funciona la prensa rosa. Cuando Carmen Borrego se separó de su primer marido la matriarca tenía mucho poder, por eso la noticia no generó repercusión. La actualidad es diferente porque la presentadora ya no trabaja en televisión y tiene mucha menos influencia.

| GTRES

Campos sabe que el reencuentro entre Carmen Borrego y su exmarido, padre de José María, dará mucho de qué hablar. “Una de las cosas que suscitan más interés es el reencuentro de Carmen con su exmarido. Conociéndola a ella tiene que tener un estado de nervios, por la boda y por ese encuentro”, ha deslizado José Antonio en Viva la Vida.

La periodista Isabel Rábago ha zanjado los rumores afirmando lo que todo el mundo sospechaba: el exmatrimonio no tiene contacto. “La relación es nula y es mala porque la separación fue durísima”, explica la tertuliana en un tono contundente. El programa Viva la Vida ha dado datos exclusivos sobre la boda del primo de Alejandra Rubio, el evento del año.

María Teresa Campos sabe que hay dinero en juego

María Teresa conoce las reglas del juego y sabe perfectamente que habrá muchos periodistas cubriendo la boda de su nieto. Por eso ve con buenos ojos que Carmen Borrego haya vendido el evento a una revista, posiblemente a Lecturas. El portal Informalia asegura que ha ganado 30.000 euros por este negocio, dinero que irá a la cuenta bancaria de José María.

El nieto de la presentadora confía en sus amigos y familiares, pero no en los camareros de la finca El Jardín de Tegueste. El enlace se celebrará en este recinto y José supuestamente les ha requisado los móviles para evitar que se filtre ningún dato. Viva la Vida ha sacado este detalle a la luz y los comentarios no se han hecho esperar.