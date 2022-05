Victoria Federica, muda con la confesión que ha hecho Bertín Osborne sobre ella

Bertín Osborne ha conseguido consolidarse como uno de los entrevistadores más queridos de Mediaset. El intérprete de Buenas noches, señora ha logrado sacar lo mejor y lo parte más íntima de cada uno de sus invitados. El presentador ha contado en Mi casa es la tuya con la presencia de Ana Obregón, Lolita y Jorge Javiez Vázquez, entre otros.

El exmarido de Fabiola Martínez no teme a nada y lo demuestra en cada una de las entrevistas. Bertín Osborne ha recibido a famosos de todos los sectores: política, corazón, arte, etc. Pero ha dicho alto y claro con qué rostro conocido no le gustaría compartir grabación y no es otra que Victoria Federica.

Bertín Osborne tiene una excelente relación con la infanta Elena. Sin embargo, la hija que tiene fruto de su matrimonio con Jaime de Marichalar no es la invitada que él espera. “Yo no la conozco, pero debe ser un encanto como la madre”, comienza el presentador.

El cantante ha querido expresar el motivo concreto por el que no contaría con Victoria Federica. “Tiene como media hora de conversación para un programa como el mío”, explica Bertín Osborne. Y es que, en casi todas las entrevistas que ejecuta el exmarido de Fabiola Martínez duran “cinco horas”.

“Yo procuro que haya gente con un histórico del que poder hablar”, ha terminado Bertín Osborne. Para otros, la nieta de don Juan Carlos podría aportar valor y datos tal y como hizo en su primera entrevista para Elle. ¿Veremos a la sobrina de Felipe VI en algún plató de televisión?

Sale a la luz el secreto mejor guardado de Bertín Osborne

Sin ninguna duda, una de las entrevistas con las que Bertín Osborne más se abrió fue con Ana Obregón. El artista se enfrentó a una de sus charlas más duras. Y es que la bióloga se sinceró, como nunca antes, sobre el fallecimiento de su hijo Aless Lequio.

“El dolor compartido es necesario”, expresó la presentadora mientras relataba el duro momento al que tuvo que hacer frente. Ana Obregón contó a Bertín Osborne que estuvo seis meses encerrada en su habitación tras la muerte de su hijo. “El mundo se paró”, confesaba la actriz.

“Me perdono todos los días. Me parece injusto estar yo aquí y que él no pueda estar”, relató Obregón mientras Bertín Osborne se rompía. El presentador, que conoce a la madrileña desde hace muchos años, no pudo contener las lágrimas.

“Cuando pierdes a un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo”, declaraba Ana. Además, la presentadora confesó que no ha tenido tiempo para enfrentarse al duelo por el fallecimiento, un año después, de su madre.

Tras una larga conversación en la que Ana Obregón abrió su corazón a los espectadores, acudieron más invitados. El primero de ellos fue Luis Rollán, quien fue testigo de un momento histórico en la televisión. La madrileña confesó que tuvo una relación sentimental con Bertín Osborne.

El andaluz fue el encargado de hacer pública la noticia: “Ella y yo hemos salido juntos”. Ante el asombro de Luis Rollán, Obregón respondió que “es una historia que no se ha contado nunca”. Y contaron el tiempo que estuvieron, dos meses.

Ahora, Bertín Osborne y Ana Obregón mantienen una preciosa y gran amistad. "Tuve un cáncer y me operaron del útero. Y el que estuvo al pie del cañón fue este señor", confesó la bióloga sobre el presentador al que tiene mucho cariño.