Chanel Terrero confiesa que un hombre le ha ilusionado en Eurovisión 2022

Chanel Terrero, la representante de España en Eurovisión 2022, ha logrado algo prácticamente imposible: convencer a sus detractores. Recordemos que ganó el Benidorm Fest, un concurso que presentó al artista Alaska y que tenía como objetivo encontrar a la nueva estrella del país. Todo el mundo quería que ganase Rigoberta Bandini con su mítica canción Ay mamá, pero la situación cambió en el último momento.

Chanel Terrero demostró que su propuesta, el tema SloMo, era más potente y se hizo con la victoria del Benidorm Fest. Gran parte del público no aceptó el premio y la cantante empezó a recibir una campaña de acoso que actualmente ha desaparecido. Gracias a su esfuerzo y dedicación ha demostrado que sus enemigos no estaban en lo cierto: ella sí tiene posibilidades de ganar.

| Instagram

Chanel, en una entrevista que ha concedido en el diario ABC, ha desvelado que detrás de este éxito hay un hombre muy poderoso. Una persona que le ha ilusionado lo suficiente como para luchar hasta el final: Eurovisión es su sueño y quiere disfrutarlo. Estamos hablando de Tony Sánchez-Ohlsson, quien le llamó para proponerle ser la intérprete de SloMo.

Chanel escuchó la oferta de Tony y enseguida empezó a ilusionarse por todo lo que estaba por llegar. Ella fue la primera en apostar por el proyecto, confianza que demuestra encima de los escenarios. Sabe que su canción es una de las favoritas e independientemente de lo que pase ya ha ganado algo: el corazón de sus seguidores.

Ha explicado que se enamoró de SloMo nada más escuchar los primeros compases porque se dio cuenta de que la canción era para ella. “Tony Sánchez-Ohlsson me contacta porque me conoce de musicales y dice que están buscando una voz para el tema”. Estas palabras demuestran que la joven triunfó en el Benidorm Fest sin engañar a nadie, no como se había insinuado hace unos meses.

Chanel Terrero relata su pesadilla: “Hay racismo”

Chanel está brillando, pero ha tenido que luchar bastante para ganarse el respeto del público. Desde que ganó el Benidorm Fest ha recibido críticas duras y ha llegado el momento de contar la verdad, pues nadie se merece ser atacado. Los fans de Rigoberta Bandini, su gran rival, convirtieron las redes sociales en el escenario de una guerra que ya ha terminado.

| Europa Press

“Hay racismo, he recibido mensajes en Twitter racistas por bandera, hasta homófobos y Xenófobos, llamándome de todo”, explica la cantante. El tiempo ha demostrado que las críticas no tenían sentido y todo el mundo confía en ella, aunque no le hayan pedido perdón. Asegura que no le guarda rencor a nadie y que ha vivido el proceso muy bien acompañada.

Terrero sabe que su vida ha cambiado para siempre y que a partir de ahora será una artista reconocida a nivel internacional. Todo se lo debe a Tony Sánchez-Ohlsson, el hombre que le ilusionó con una canción que hoy se ha convertido en un himno para muchos. En Telecinco, sobre todo en los programas de La Fábrica de la Tele, están dando mucha publicidad a la artista.

Chanel Terrero se justifica: “No me he puesto a pensar en lo malo”

Chanel le ha dado una lección a todos sus enemigos y se ha ganado el cariño de periodistas muy importantes. Nuria Marín, presentadora de Socialité, ha resaltado el cambio que ha experimentado nuestra representante en Eurovisión 2022. En un primer momento gran parte del público dudaba de ella y ahora apenas hay gente que no esté de su lado.

Terrero prefiere disfrutar de la experiencia, por eso no quiere guardarle rencor a nadie. “No me he puesto a pensar en lo malo. Solo he visto que hay gente que no conozco de nada que me ha escrito, que me apoya y que me defiende”, explica en ABC.