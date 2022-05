Nagore Robles reaparece y explica su peor susto en mucho tiempo

Nagore Robles es de esas personas que acapara la atención de sus seguidores. Tras su concurso en Gran Hermano, ha sabido hacerse un hueco entre los programas más importantes de Telecinco. Sin embargo, lo peor que le ha podido pasar es que su vida personal ha terminado mezclándose con la profesional.

Por su ruptura con Sandra Barneda es más que nunca el centro de todas las miradas. Aunque también lo es por todo lo que cuenta en sus redes sociales. Y lo última no ha dejado indiferente a nadie: lo que le ha pasado es digno de escribir en un libro…

Nagore Robles cuenta el horror que ha vivido

Aunque la fama en ocasiones le abrume, no hay que olvidar que Nagore Robles es una persona normal y corriente. Como tal, fuera de cámaras hace su vida de manera natural, como por ejemplo ir a la compra.

Esto es precisamente lo último que estaba haciendo cuando le ha ocurrido lo peor. Ha sido en un supermercado y al dejar su coche. ¿Te haces una idea de lo que le ha podido pasar?

No da crédito a lo ocurrido

Nagore Robles su coche en el parking y con total normalidad acudía a hacer su compra semanal. Hasta ahí todo perfecto. El problema vino después cuando, al acercarse de nuevo a su vehículo y descargar la compra, algo no estaba bien.

Su coche aparecía abierto de par en par, con la puerta del maletero abierta y con las luces encendidas. Como es evidente, en su maletero tenía objetos personales, pero nada de valor. “Pero ¿qué me van a robar? Como no se lleven los arneses de los perros...", explicaba Nagore en un vídeo.

La colaboradora, incrédula ante lo que estaba viendo, cogía el teléfono y le contaba lo ocurrido a sus seguidores. Por mucha memoria que hacía, no era capaz de recordar si, al salir del vehículo y antes de hacer la compra, había cerrado las puertas.

"¿Habré sido yo? He tenido que ser yo, es muy fuerte, me lo he encontrado así... Qué fuerte, no entiendo nada”, continuaba Nagore diciendo. “¿A alguien más le pasan estas cosas?”, preguntaba preocupada.

El mal momento de Nagore Robles

La presentadora dejaba su teléfono móvil y se recuperaba en casa de lo ocurrido. Afortunadamente, no detectó ningún robo dentro de su vehículo por lo que la cosa tan solo quedó en un susto.

Uno que se suma a la larga lista que lleva desde que tomó la decisión de romper la relación con Sandra Barneda. Hace unos meses la pareja anunciaba con una fotografía en sus redes sociales que habían decidido tomar caminos por separado.

“Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento”, explicaba dicho comunicado.

Se derrumba y lo publica

Lejos de llevar en silencio esta ruptura, Nagore Robles tenía claro que sus seguidores iban a ser testigos de todo. Incluso de sus momentos de bajón. Así, publicaba un vídeo totalmente rota.

En él hablaba de las rupturas amorosas y de lo difícil que son de superar. “¿Cómo puedo sobrellevar una ruptura? He leído tantos mensajes parecidos preguntándomelo, que he decido escribir esto ahora, que estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta con vosotros", comenzaba.

"Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón, no deja un vacío enorme, se equivoca".

"Leer ahora eso de 'otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá', es una mierda, una frase vacía, porque duele, rompe, quiebra y es insoportable. La teoría está muy bien, pero la práctica es horrible, triste y muy difícil. Esa es mi realidad", concluía Nagore Robles.