Carlos, el hijo de Bertín Osborne y Fabiola, manda un aviso urgente a su madre

Fabiola Martínez y Bertín Osborne siguen acaparando los titulares a pesar de cumplir más de un año separados. La expareja, con su divorcio, ha marcado un antes y un después en la historia del corazón. Muchos creían que era un amor para toda la vida, incluso los protagonistas.

| GTRES

Hoy, a pesar de haber pasado muchos meses, los protagonistas aseguran que están en proceso de curación. Sin embargo, el que peor lo está llevando es Carlos, el hijo que Bertín y Fabiola tienen en común. El joven lo último que ha hecho ha sido mandar un aviso urgente…

La separación más sorprendente

A principios del año 2021, el programa Viva la vida anunciaba que Bertín Osborne y Fabiola Martínez se separaban. “Catorce años después de convertirse en marido y mujer, Bertín Osborne y Fabiola Martínez han decidido emprender caminos separados. El propio artista ha anunciado la noticia mediante un comunicado que ha enviado al programa”, explicaban en directo.

Y entre la noticia bomba y hoy, tanto Bertín como Fabiola han llevado a cabo un proceso de superación y curación que muy pocos saben. Entre ellos sigue existiendo el mismo respeto de antes, pero las cosas han cambiado.

Sobre todo el día a día y los ratos en familia. Y el que más lo nota es Carlos, uno de los hijos que la pareja tiene en común. El pequeño ha mandado un aviso urgente a Fabiola, ¿qué le ha dicho?

Carlos envía un mensaje urgente a Fabiola

La empresaria ahora lo cuenta con normalidad, pero no lo ha pasado nada bien. Además de la ruptura, Fabiola Martínez ha tenido que enfrentarse a sus hijos. Que esto conocieran los motivos de la separación y fueran conscientes de que todo iba a cambiar, no ha sido nada fácil.

De hecho, Carlos no acepta que Fabiola pueda en algún momento volver a enamorarse. “He hablado con mis hijos sobre rehacer mi vida, y Carlos hay veces que es un poco celosillo, ya tiene 13 años. Supongo que su padre también hablará de eso él”, explicaba Fabiola a los reporteros.

| GTRES

A pesar de lo difícil que es, la empresaria no cierra puertas a nada ni a nadie. “Yo no quiero forzarme a estar con alguien y que sea natural. Estaré encantada de que aparezca alguien, porque no le he cogido manía a los hombres”, explica.

Una idea diferente a Bertín que, en más de una ocasión, ya ha dejado caer que se rinde en el amor.

Los motivos de ruptura entre Bertín y Fabiola

Se habla mucho de su separación, pero pocos conocen realmente lo que sucedió para que el amor se acabara. El cantante tan solo se dedicó a mandar un comunicado, pero ¿qué pasa con la explicación?

Fue Fabiola Martínez la encargada de hacerlo, sentándose en un sillón de Sálvame Deluxe. Explicó sus sentimientos e hizo a los telespectadores partícipes de su peor momento. “Dejé de ser yo, intenté ser lo que yo creía que él quería y me equivoqué”, comenzaba la venezolana.

| Europa Press

"No me di cuenta de que no estaba igual en un momento concreto. Es un proceso, sabes que ya no sientes lo mismo, pero te autoconvences en lugar de tomar decisiones, por los niños, por la familia”.

“Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma. Dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes”, explicaba Fabiola.