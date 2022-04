Sandra Barneda cuenta por primera vez por qué ya no puede estar con Nagore Robles

Sandra Barneda está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales. La presentadora se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Mediaset España.

Gracias a su papel dentro de La isla de las tentaciones, la catalana ha conseguido ser una de las caras más visibles dentro de esta empresa audiovisual.

Sandra Barneda es una de las presentadoras más reconocidas de Mediaset | TELECINCO

Pero, a pesar de su fortuna en el ámbito laboral, no puede decir lo mismo de su vida privada. En 2016 comenzó una relación de amor junto a Nagore Robles. Durante todos estos años, ambas se han mostrado muy unidas frente a las cámaras.

Tanto es así que, hasta que no han salido públicamente a contarlo, nadie se había enterado de su ruptura. Ahora, Sandra Barneda ha utilizado las redes sociales para contar los motivos que les han llevado a tomar esta dura decisión.

Sandra Barneda lo hace oficial

Sandra Barneda estaba profundamente enamorada de Nagore Robles, pero después de muchas idas y venidas, la comunicadora y la colaboradora han decidido romper su relación definitivamente.

El pasado 15 de febrero, la presentadora sorprendió a todos sus seguidores de las redes sociales con una triste noticia. Y es que, después de seis años de relación, ella y Nagore había decidido poner punto y final a su romance.

| Europa Press

Sandra Barneda consideró que era una buena idea hacerlo público a través de su cuenta de Instagram. Junto a una foto de ella disfrutando de un día en la naturaleza, la periodista anunció que sus caminos se separaban definitivamente.

"El amor también significa aceptar los finales y dejar ir, aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja", aseguró en la descripción de este post.

A pesar de todos los problemas que hayan podido tener, Sandra Barneda no tiene nada malo que decir de Nagore y tan solo le desea que sea feliz en esta nueva etapa de su vida.

"Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor os pedimos respeto para ambas en este momento", finalizó la comunicadora.

La expareja de Sandra Barneda se sincera con sus seguidores

A pesar del profundo amor que siente por su expareja, Sandra Barneda sabe perfectamente que cuando las relaciones no funcionan hay que dejarlas ir.

Esta nueva situación no está siendo nada fácil para ninguna, pero mucho menos para Nagore. La comentarista de realities siempre se ha mostrado públicamente como una mujer muy fuerte y con mucho carácter, pero en su vida personal no es así.

| Instagram

Para la vasca, esta separación ha supuesto un antes y un después en su vida. El pasado sábado, 9 de abril, la colaboradora de Mediaset decidió abrirse en canal con sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, la exnovia de Sandra Barneda ha contado cómo está viviendo ella esta dolorosa ruptura. "Estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta con vosotros", aseguró al principio. "Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo y no te hiere el alma, se equivoca".

Para la exgran hermana, leer frases como "otra puerta se abrirá" o "algo bueno vendrá", no le está ayudando a superar este complicado momento personal. "Es una mierda, una frase vacía. La teoría está muy bien, pero la práctica es horrible, triste y muy difícil".