Sandra Barneda recibe un inesperado golpe de Nagore Robles

Hace unos meses que Sandra Barneda y Nagore Robles anunciaban que habían roto. Y, desde entonces, ambas se han volcado en el trabajo para tratar de superar ese durísimo golpe.

Sin embargo, en muchas ocasiones les resulta imposible hace caso omiso a los comentarios o preguntas que reciben en redes sociales.

Hace poco, Nagore abría una ronda de preguntas y respuestas en su Instagram en la que se atrevía a contestar a diversas cuestiones.

| Europa Press

"¿Estás abierta a conocer gente nueva?", le preguntaban sus seguidores. A lo que la presentadora respondía de forma escueta: "Conocemos gente nueva cada día".

Y a continuación llegaba la cuestión más comprometida: "¿Irías a La isla de las tentaciones si te lo ofrecieran ahora que ya has trabajado con el equipo?"

Una pregunta ante la que Nagore, ni corta ni perezosa, contestaba sin pelos en la lengua: "De qué, ¿de tentadora? ¿De señora de 39 años, encima lesbiana, y con su ex presentando el programa? ¿Pero tú qué fumas?"

| Instagram

Lo cierto es que la respuesta no ha dejado a nadie indiferente, poniendo de manifiesto que la presentadora todavía no ha superado la ruptura.

Por otro lado, a Robles también la interrogaban sobre la posibilidad de convertirse en madre. "¿Te ves con un bebé?"

Una cuestión que no le hacía mucha gracia. "Siento ponerme seria con esto. A ver cuándo aprendéis que estas preguntas tan personales no se hacen", echaba en cara a sus seguidores.

| GTRES

"Hay mil respuestas posibles detrás, muchas de ellas pueden ser difíciles. Y luego hay algo que me toca el mismísimo moño. Estas preguntas nunca se las hacéis a los tíos. Así que, sintiéndolo mucho, de algo tan íntimo, no hablo con desconocidas", sentenciaba molesta.

Nagore Robles y Sandra Barneda comunicaban la noticia de su ruptura a través de redes sociales. "El amor también significa aceptar los finales y dejar ir, aunque sea una decisión difícil".

Nagore Robles ha reflexionado sobre su ruptura con Sandra Barneda

Un comunicado conjunto con el que pretendían "evitar las especulaciones y noticias difamatorias". "Hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja",

"Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento", podía leerse en el escrito.

Lo cierto es que a Nagore parece haberle costado pasar página, y no dudaba en compartirlo públicamente. Así, publicaba un vídeo en el que se la veía completamente rota.

| Telecinco

"¿Cómo puedo sobrellevar una ruptura? He leído tantos mensajes parecidos preguntándomelo, que he decido escribir esto ahora, que estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta con vosotros", comenzaba diciendo.

"Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón, no deja un vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti, se equivoca".

"Leer ahora eso de 'otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá', es una mierda, una frase vacía, porque duele, rompe, quiebra y es insoportable. La teoría está muy bien, pero la práctica es horrible, triste y muy difícil. Esa es mi realidad", reflexionaba.

Sandra Barneda se ha volcado en el trabajo | TELECINCO

Sin embargo, esta complicada situación le ha servido para sentir el apoyo de sus seguidores en redes sociales.

"Sentir el poder positivo que llega desde las redes sociales me hace bien, me reconcilia con ellas, sentirme cerca de personas que hemos coincidido en un sentimiento en algún momento, me hace sentirme cerca de ti", reconocía.

Por otro lado, Sandra Barneda ha preferido mantenerse más cauta en este aspecto y lidiar con sus sentimientos en privado.

"Enamorarme de Nagore ha sido lo más fuerte que me ha pasado en mi vida", confesaba la presentadora hace apenas dos años. "Siempre he controlado mucho, pero fue como si me descorcharan. No me importaba nada".

"Y te ves en la tensión de un directo y tu cuerpo temblando cada vez que tenía que preguntarle, y no puedes esconderlo. Eso hizo que me sintiera relajada y divirtiéndome por primera vez en mi vida", confesaba.