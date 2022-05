La mujer de Pepe Rodríguez, conmocionada al escuchar su decisión

Pepe Rodríguez ha vuelto a sorprender a los seguidores de Masterchef con la última decisión que ha tomado junto a sus dos compañeros, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Este lunes, 2 de mayo, el talent show culinario más famoso de la televisión española regresó a nuestros televisores con el tercer programa de su décima edición.

| GTRES

Con el paso de los años, el formato se ha visto obligado a buscar nuevas experiencias, y por eso, los aspirantes cada vez se encuentran con retos más complicados.

Y ha sido, precisamente, durante la prueba final de su última entrega cuando Pepe Rodríguez ha emocionado a su mujer y a la audiencia del formato al anunciar algo jamás visto en las cocinas de este reality.

Pepe Rodríguez tiene una mala noticia

Pepe Rodríguez y sus dos compañeros fueron los encargados de anunciar una terrible noticia. Este último programa comenzó con dos importantes bajas. Iván y Verónica han tenido que abandonar la competición, de forma temporal, tras dar positivo en covid.

Y, aunque es una triste noticia, el show debe continuar. Por eso, el resto de aspirantes se han enfrentado a una complicada primera prueba en la que ha hecho un repaso por la historia del formato y han tenido que homenajear los mejores platos e intentar mejorar los peores.

| Europa press

Tras este complicado desafío, los concursantes no han tenido mejor suerte con la prueba de exteriores. Todo el equipo se ha trasladado hasta las montañas del Val d'Aran, en los Pirineos, para enfrentarse, a lo que Pepe Rodríguez denominó como "un cocinado esquimal".

Finalmente, el equipo rojo fue el escogido para ir a la prueba de eliminación, después de que sus compañeros del equipo contrario recibieron una importante dosis de alabanzas por parte del jurado.

"Teníamos por delante tres platos y los tres han salido bien… Ricos. Solo puedo felicitaros y deciros que ha sido un gusto veros trabajar en este prueba", aseguró Jordi Cruz.

El catalán también quiso aprovechar para felicitar a la capitana del equipo. "Patricia, era la primera vez que has sido capitana, has sido buena capitana. Para mí, lo has hecho bien".

Pepe Rodríguez toma una importante decisión

Una vez de vuelta al plató de Masterchef, Pepe Rodríguez dio el pistoletazo de salida a la prueba de eliminación, en la que el dulce ha sido el protagonista principal. Los delantales negros se han tenido que enfrentar a uno de los desafíos más duros de la historia.

Los aspirantes a abandonar las cocinas han tenido que recrear un postre del maestro chocolatero, David Pallas. El chef llevó consigo una Matrioska elaborada únicamente de cacao.

Al tratarse de una de las primeras entregas, los concursantes han tenido que luchar entre ellos por batallas, en las que se iban salvando por tandas. Finalmente, la eliminación ha sido cosa de dos.

Tras varios momentos de tensión, Claudia y Yannick se han enfrentado a la deliberación del jurado. Y es que, uno de los dos iba a abandonar aquellas cocinas para siempre.

Pero después de unos minutos de reflexión, el jurado por fin tenía un veredicto. "El aspirante que debe abandonar las cocinas de Masterchef es… Ninguno", aseguró Pepe Rodríguez, provocando la locura entre estos dos amigos.

| El Bohío

"Claudia, Yannick, habéis hecho uno de los retos más difíciles de estos 10 años de historia. Creemos que ninguno de los dos debe abandonar Masterchef", aseguró el de Illescas.

"Me siento como una bomba. Soy feliz y estoy muy agradecida. Esta sensación es mejor que ponerse bótox", dijo Claudia, muy nerviosa por lo que acababa de vivir.