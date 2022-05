Miguel Torres, en shock tras saber los planes de futuro de Paula Echevarría

Miguel Torres no puede creer lo que acaba de escuchar. El deportista ha sido testigo de cómo Paula Echevarría le ha confesado a los medios de comunicación de nuestro país los planes que tiene pensados para ellos.

Durante la celebración de los Premios Platino 2022, celebrada este 1 de mayo en el Recinto Ferial de IFEMA en Madrid, la influencer ha hecho alguna que otra sorprendente revelación acerca de su vida personal.

| Cedida

A pesar de ser una persona muy celosa con su vida privada, la actriz ha querido compartir con todos los periodistas del evento cómo ha celebrado el Día de la madre que, casualmente, ha coincidido con este evento.

"Me he pasado la mañana celebrando y estupendamente. He desayunado con mis hijos y hemos pasado una mañana maravillosa con el día que hacía en Madrid, de verano casi", ha asegurado la pareja de Miguel Torres.

Pero, la cara le ha cambiado por completo cuando las cámaras de la agencia Gtres le han preguntado por sus posibles planes de boda. Y es que, después de más de tres años de relación, todo apunta a que la influencer y el exfutbolista están a un paso de darse el 'sí, quiero'.

Miguel Torres comparte la decisión de su novia

Miguel Torres sabe perfectamente lo importante que es para la socialité salvaguardar su privacidad, por eso entiende y comparte la decisión que ha tomado.

La madre de Daniella está muy acostumbrada a esquivar preguntas incómodas, por eso, cuando esta agencia de noticias le ha preguntado por sus posibles planes de boda, Paula se ha marchado con mucha elegancia y educación.

| Europa Press

Pero, mientras se alejaba de las cámaras, la pareja de Miguel Torres ha sonreído y ha dado una respuesta muy contundente. "No", ha aclarado entre risas.

Con esta respuesta tan clara, parece que la relación entre estos dos personajes públicos por ahora se va a quedar tal y como está.

Miguel Torres está muy contento con la decisión de Paula

Miguel Torres siempre va a apoyar las decisiones que tome su chica. Hace un año, la influencer decidió dejar de lado sus compromisos laborales para centrarse en lo más importante de su vida: su familia.

Y es que, desde el nacimiento del pequeño Miguel, Paula se ha dedicado exclusivamente a su pequeño y a disfrutar junto a sus seres queridos.

Aunque ahora, parece que la socialité echa de menos su carrera profesional. Durante el photocall de los Premios Platino 2022, la novia de Miguel Torres ha anunciado su regreso al mundo de la interpretación.

La actriz ha desvelado que vuelve al trabajo con un proyecto que no dejará a nadie indiferente. "Vuelvo el mes que viene. No puedo desvelar nada, pero ya me veréis. Creo que va a sorprender", ha señalado Echevarría.

▶️ Fabiola Martínez frenó la felicidad de su hijo Kike por culpa de su gran miedo

Miguel Torres se ha convertido en su gran apoyo

Desde que comenzó su relación con Paula, Miguel Torres siempre ha estado al lado de su pareja. El exfutbolista, no solo se ha hecho cargo de su hijo, sino que, además, ha sido de gran ayuda con la educación de Daniella Bustamante.

Y es que, desde el primer momento, el exfutbolista consiguió ganarse el cariño de la joven que, a día de hoy, ya está hecha toda una mujer. A sus 13 años, la hija de David Bustamante está pasando por una de las etapas más rebeldes: la adolescencia.

| Instagram: pau_eche

Pero, tanto Miguel Torres como su madre coinciden en que está siendo un periodo bastante tranquilo. "Pelea como todos los adolescentes, pero, al final, lo que digan su padre y su madre va a misa y eso es muy importante", ha asegurado Echevarría.

"No quiero ser la mejor amiga de mis hijos, quiero ser la madre de mis hijos, pero quiero que mis hijos se lo pasen bien con su madre".