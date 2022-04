Asraf Beno le pide a Isa Pantoja que no cuente nada de la infidelidad

Todos los rumores apuntaban a que Asraf Beno iba a convertirse en uno de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes 2022. Pero nadie esperaba que su hermano, Anuar Beno, fuera el que ocupara su lugar en los Cayos Cochinos.

Se han cambiado los papeles y mientras es su hermano el que pasa hambre, Asraf y su novia se sientan cada jueves en el plató. Hoy se celebra la segunda gala, y la pareja está alerta de lo que se pueda decir en directo.

Un miedo que coge más sentido que nunca después de los rumores que recorren los pasillos de Telecinco. El primero y el que más ha afectado a Isa Pantoja: que Anuar hablara mal de ella durante su vídeo de presentación.

“Chabelita no es de mi agrado. Yo cuando empezaron decía, a ver cuánto dura la gracia, pero a lo callado llevan 3 años", espetó Anuar nada más empezar Supervivientes.

Estas declaraciones no solo dejaron con la boca abierta a Isa, también a Asraf, que no esperaba que su hermano dijera eso.

La joven no pudo defenderse en plató, después del shock que le produjeron estas declaraciones. Sin embargo, hace unos días se rompía en Instagram, confesando lo mucho que le había dolido todo.

La presunta infidelidad de Isa Pantoja

Pero lo peor estaba por llegar. Isa Pantoja aseguraba no saber por qué le había afectado tanto las palabras del hermano de su novio. “Me traslada a momentos que no me gustan, pero es algo que se ha repetido muchas veces y nunca me he puesto así, creo que estaba un poco sensible”, explicaba.

Un sentimiento que coge más fuerza que nunca a medida que se va desvelando toda la verdad. Al parecer, todo este conflicto entre Anuar e Isa se remonta a hace años, cuando se rumoreó sobre un posible affaire entre ambos.

El deseo expreso de Asraf Beno

Con las cámaras apagadas, Asraf Beno le habría pedido a Isa Pantoja que esta no diera explicaciones de nada. Y que escondiera la infidelidad con tal de pasar página lo antes posible.

Sin embargo, Isa no ha hecho caso. Ha contestado a las provocaciones de varios reporteros que parecen saber la verdad de lo que pasó hace años.

| Telecinco

En concreto, la que podría tener información privilegiada es Marta Riesco. La colaboradora de El programa de Ana Rosa amenazaba a Isa con sacar cosas de sus relaciones pasadas. Y todo, después de que Isa afirmase que la periodista y Antonio David llevaban más de dos años juntos.

“Que haga lo que quiera, yo estoy súper tranquila. Si quieren seguir hablando son ellos los que tienen que demostrar, yo no tengo que demostrar nada. No quiero seguir hablando del tema”, explicaba Isa.

La estrategia de Isa y Asraf Beno

Quedan unas horas para que comience una nueva gala de Supervivientes y la estrategia de Isa para pasar desapercibida en plató ha quedado al descubierto.

La joven no quiere ser la protagonista, por lo que sus últimas declaraciones han sido para apoyar a su prima, Anabel, así como a Anuar. A pesar de lo que se rumorea, a la hija de Isabel Pantoja le gustaría ver a los dos llegando a la final.

| GTRES

“Creo que pueden hacer muy buen concurso. Anabel tiene su lado gracioso y Anuar también, todo hay que decirlo, así que espero que lleguen a la final. Obviamente yo quiero que gane mi prima porque es mi prima, pero nada, mucha suerte a los dos”, concluía Isa Pantoja.