El hijo de Karlos Arguiñano sorprende al desvelar qué ha hecho con la herencia

Karlos Arguiñano lleva mucho tiempo trabajando sin descanso y su esfuerzo ha merecido la pena: se ha convertido en una estrella televisiva. El público le adora porque entretiene mejor que nadie y es un gran cocinero, talento que ha heredado su hijo Joseba. Este ha aprovechado el legado de su padre para escribir un libro de cocina que está siendo un éxito en ventas.

Karlos está orgulloso de Joseba Arguiñano, pues es un joven que tenía la vida resuelta y que decidió luchar por sus sueños hasta el final. Trabajó en el negocio familiar cuando tenía 14 años, era solo un niño y ya sabía que había heredado la pasión de su padre.

Recientemente ha concedido una entrevista en el portal Vanitatis para explicar en qué ha invertido su innegable talento.

| GTRES

Karlos Arguiñano respira tranquilo porque sabe que el joven cocinero tiene un futuro brillante por delante, de hecho su carrera no ha hecho más que empezar. Joseba ha aprovechado la publicación de su libro para explicar cómo ha gestionado la fama, pues es famoso prácticamente desde que nació.

“Yo he nacido con este apellido, no conozco otra cosa y si pesa es para bien. Me ha abierto puertas, he podido ir a los mejores sitios a estudiar, tener los mejores maestros y disfrutar de un montón de restaurantes increíbles. Todo cosas buenas”, declara en el citado medio.

Karlos se ha ganado el respeto del mundo del espectáculo porque es mucho más que un cocinero, es un maestro del entretenimiento. Es dueño de negocios bastante rentables, pero sigue trabajando en televisión porque adora a sus seguidores.

Su familia es más discreta que él, pero tiene el mismo talento culinario, prueba de ello es todo lo que ha conseguido su hijo.

Karlos Arguiño debería ser más cuidadoso

Karlos Arguiñano es un rostro de primer nivel, pero nunca ha protagonizado ningún escándalo y no le tiene miedo a los reporteros. El problema es que su círculo cada vez va teniendo más popularidad y el interés que genera la familia va en aumento, por eso debe ser más precavido. Joseba Arguiñano ha explicado que su padre es un hombre brillante y que se siente cómodo trabajando a su lado.

| Atresmedia

El joven cocinero es experto en repostería y se dio cuenta de que era un genio haciendo postres gracias a su tía Eva. El público está realmente sorprendido porque es un chico bastante humilde que quiere seguir aprendido, pese a que ya es una estrella. Su naturalidad ha cautivado a la audiencia y los expertos piensan que podría empezar a trabajar en televisión.

Joseba Arguiñano habla maravillas de su padre y ha prometido cuidar del legado familiar. “En mi casa siempre me han inculcado la importancia del qué, cómo y cuándo comprar”, comenta durante su entrevista con Vanitatis. “Si no tienes una buena harina es difícil que te salga un buen pan y si la mantequilla es mediocre es difícil sacar un dulce”.

Karlos Arguiñano se emociona al descubrir la verdad

Karlos ha creado escuela, pero no solo en las nuevas generaciones que quieren seguir sus pasos, también dentro de su familia. Joseba Arguiñano ha explicado que sigue aprendiendo de él todos los días y que está orgulloso de formar parte de una familia tan especial.

“El aita más que un jefe es un animador, así que es difícil discutir con él. Es exigente con los platos, pero no le interesa tanto ser duro como que cocinemos a nuestra manera y hagamos bien las cosas”.

Karlos Arguiñano es la cabeza visible de un clan que siente pasión por la cocina, todos han heredado estas inquietudes. Su hermana Eva es una de las mejores reposteras del país y ha dado visibilidad a una disciplina que no tenía mucha repercusión.