Marisa Martín Blázquez dice que se ha acabado el amor y se aleja

Marisa Martín Blázquez es una de las periodistas más preparadas de Telecinco, por eso sus opiniones son tan importantes. Trabaja de colaboradora en el programa Viva la Vida, donde ha opinado sobre la relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé. Piensa que se les ha acabado el amor, pero defiende que sigue existiendo un cariño que podría no desaparecer nunca.

Marisa Martín Blázquez es una profesional muy bien informada, de hecho en 2020 dio una noticia que afectaba de forma directa a Miguel. El cantante lanzó una teoría sobre la pandemia del coronavirus que desató un auténtico caos, pero eso no fue lo peor de todo. Nacho Palau pensaba que sus hijos estaban en peligro y pasó a la acción para protegerles.

Marisa aseguró que el escultor se estaba planteando ir a los tribunales para saber exactamente cómo estaba siendo la educación de sus niños. Tuvo cuatro hijos con Miguel: dos se quedaron con él y los otros dos viven con el cantante. Palau tenía dudas y quería saber si estaban bien protegidos del coronavirus, por eso habló seriamente con sus abogados.

Marisa fue la encargada de transmitir la noticia anterior, dato que demuestra su valía profesional para hablar del tema. Nacho Palau concedió una entrevista en el programa Déjate Querer, presentado por Toñi Moreno en Telecinco. En Viva la Vida se han hecho eco de sus declaraciones y han debatido los sentimientos que existe en la expareja.

La periodista está convencida de que Miguel Bosé ya no siente amor por Nacho, pero cree que entre ellos seguirá habiendo buenas energías. Han pasado mucho tiempo juntos, más de 30 años, y el escultor ha tenido muy buenos gestos con el cantante. La relación ha terminado mal, aunque están obligados a entenderse por la familia que tienen en común.

Marisa Martín Blázquez se separa de la opinión mayoritaria

Marisa es una de las estrellas de Viva la Vida, el público sigue sus pasos y tiene el respaldo de miles de espectadores. Por eso ha tomado una decisión: ser honesta y dar su verdadera opinión sobre la presunta llamada entre Marta Riesco y Rociíto. La experta en corazón sabe que Marta no ha contado la verdad, pero quiere darle un voto de confianza.

Martín Blázquez ha tenido un ligero encontronazo con Terelu Campos, quien no consiente que nadie defienda a la novia de Antonio David. La hija de María Teresa insiste en que Marta está mintiendo y piensa que ha perdido la credibilidad que tenía. Sabe que no tiene ningún “as bajo la manga” y no permite que nadie apueste por esta posibilidad.

La periodista, mujer del colaborador Antonio Montero, se ha alejado de Terelu porque ella sí cree que Marta Riesco puede dar explicaciones. En Viva la Vida han asegurado que la reportera dará la versión definitiva el lunes 9 de mayo. Insinúan que se ha puesto en contacto con un informático para demostrar que la llamada existió.

Marisa Martín Blázquez apostó por su verdad

Marisa trabaja con Marta Riesco y es posible que maneje información privilegiada, por eso le defiende tanto. No niega que haya mentido, pero tampoco quiere dar por zanjada la historia antes de escuchar su versión. El problema es que esta postura le ha generado problemas con Terelu, esa es la sensación que han tenido los seguidores de Viva la Vida.

La mujer de Antonio Montero siempre se ha caracterizado por ser una profesional libre, de ahí vienen todos sus éxitos. Si para ello tiene que alejarse de la corriente predominante lo hará, pero dará su opinión cueste lo que cueste. Por eso tiene tan buena acogida entre el público.